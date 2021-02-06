بحليب جوز الهند .. وصفات خارقة لنمو الشعر ومنع تساقطه

يمتلك حليب جوز الهند العديد من المزايا التى تجعل منه علاجا فعالا لمعظم مشاكل الشعر التى تعانى منها الفتيات والسيدات خاصة تساقط الشعر وضعف البصيلات.





ونقدم لكم وصفات حليب جوز الهند لزيادة نمو الشعر ومنع تساقطه وتحسين مظهره " stylecraze ".





حليب جوز الهند والصبار

يمكن أن يساعد الصبار في منع تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر، كما أنه يحافظ على صحة فروة الرأس ويعالج قشرة الرأس والتهيج.





المكونات :





3 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند

1 ملعقة كبيرة من جل الصبار

حفنة من أوراق التولسي (الريحان المقدس)

قبعة استحمام

وقت التحضير: 5 دقائق





وقت المعالجة: 30 دقيقة





الطريقة:





اخلطي حليب جوز الهند مع جل الصبار وحفنة من أوراق الريحان (التولسي) لتكوين عجينة سميكة وناعمة.

دلكي هذا المعجون على فروة رأسك ووزعيه على شعرك من الجذور إلى الأطراف.

اتركه لمدة 30 دقيقة.

غطي شعرك بقبعة الدش لتجنب الفوضى.

اشطف المعجون بالماء الفاتر.

افعل هذا مرة أو مرتين في الأسبوع.





حليب جوز الهند والكافور واللبن لنمو الشعر

يمكن أن يساعد الكافور في تقليل تساقط الشعر، عند استخدامه مع مستخلصات جوز الهند ، كما يمكن أن يساعد في علاج قشرة الرأس وقمل الرأس وحكة فروة الرأس، أما الزبادي فغني بالبروبيوتيك، حيث أظهرت دراسة أن بكتيريا البروبيوتيك تسببت في نمو شعر لامع في الفئران المسنة .





المكونات:

5 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند

1 ملعقة كبيرة زبادي

1/4 ملعقة صغيرة كافور مطحون

قبعة استحمام

وقت التحضير: دقيقتان

وقت المعالجة: 1-2 ساعات





الطريقة:





اخلطي حليب جوز الهند واللبن والكافور المطحون حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

دلكي المعجون على فروة رأسك وشعرك.

غطي شعرك بقبعة الاستحمام واتركيه لمدة ساعة أو ساعتين.

اغسلي شعرك بشامبو خفيف.

القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع.





حليب جوز الهند و الحلبة

الحلبة هي عنصر مشهور للعناية بالشعر، فإنه غني بالبروتين ويساعد على تقليل ترقق الشعر والصلع وتساقط الشعر، كما يحتوي على مادة الليسيثين التي تقوي وترطب الشعر ، كما أظهرت الدراسات أن مستخلصات الحلبة يمكن أن تعزز نمو الشعر لدى الفئران.





المكونات:

2 ملاعق كبيرة من مسحوق بذور الحلبة

2 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند

وقت التحضير: 5 دقائق





وقت المعالجة: 30 دقيقة





الطريقة:





اخلطي حليب جوز الهند ومسحوق بذور الحلبة في عجينة ناعمة.

افركي هذا الخليط برفق على فروة رأسك واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بشامبو خفيف وانتهي بالبلسم.

افعلي ذلك مرة أو مرتين في الأسبوع.



