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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 27 سفينة حاويات وبضائع عامة

السبت 06/فبراير/2021 - 07:08 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أعلن المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 51800 طن تشمل " 17750 طن فوسفات و15100 طن يوريا و2400 طن خميرة مولاس و16550 طن رمل".


وأضاف المركز فى بيان، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 50388 طن تشمل : 15500 طن ذرة و17356 طن قمح و9000 طن خردة و1100 طن خشب زان و1827 طن ابلاكاش و1759 طن صودا و1032 طن هيدروكسيد الصوديوم و1933 طن سلك حديدى و3747 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 881 طن .

بينما أشار البيان، أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات 1221 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( خرشوف و فاصوليا و بطاطس و بصل أخضر ) و حاصلات زراعية ( كراوية و زعتر و كتان و بردقوش و أعشاب ) و فواكة ( برتقال و فراولة و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و المانيا و أوكرانيا و انجلترا و هولندا وسلوفينيا وسنغافورة والصين وكرواتيا وباكستان واسبانيا بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 298 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1869 حاوية مكافئة .

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 61820 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44978 طنا كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2478 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، و عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاويه 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3686 شاحنة.

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