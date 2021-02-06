ميناء دمياط يستقبل 27 سفينة حاويات وبضائع عامة

أعلن المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 51800 طن تشمل " 17750 طن فوسفات و15100 طن يوريا و2400 طن خميرة مولاس و16550 طن رمل".









وأضاف المركز فى بيان، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 50388 طن تشمل : 15500 طن ذرة و17356 طن قمح و9000 طن خردة و1100 طن خشب زان و1827 طن ابلاكاش و1759 طن صودا و1032 طن هيدروكسيد الصوديوم و1933 طن سلك حديدى و3747 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 881 طن .





بينما أشار البيان، أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات 1221 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( خرشوف و فاصوليا و بطاطس و بصل أخضر ) و حاصلات زراعية ( كراوية و زعتر و كتان و بردقوش و أعشاب ) و فواكة ( برتقال و فراولة و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و المانيا و أوكرانيا و انجلترا و هولندا وسلوفينيا وسنغافورة والصين وكرواتيا وباكستان واسبانيا بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 298 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1869 حاوية مكافئة .





وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 61820 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44978 طنا كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2478 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، و عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاويه 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3686 شاحنة.





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