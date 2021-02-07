محافظ السويس يتابع أعمال تطوير منطقة شاليهات بورتوفيق

نفذ اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس ، ظهر اليوم ، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطويرالتي تتم بمنطقة منطقة شاليهات المحافظة المطلة على خليج السويس ، يرافقه الدكتورعبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد ايهاب سراج الدين السكرتيرالعام المساعد للمحافظة التي تشمل صالة استقبال كبار الزوار وممشى وحدائق مواجهة للشاليهات، إضافة إلى شاطئ يخدم رواد الشاليهات مؤكدًا انتهاء أعمال التطوير والتجميل خلال شهر شم النسيم القادم .

وفى نهاية الجولة أكد المحافظ سرعة عمل دراسة سريعة ومخطط ورسم هندسى لاقامة فندق علي مستوي عالي من الخدمة بمنطقة شاليهات بورتوفيق ويشمل عدد من الخدمات الفندقية المتميزة وقاعات مؤتمرات تليق بشعب السويس العظيم ، وان السويس تستحق الكثير وستصبح من أجمل المحافظات خلال الفترة القادمة .

رافق محافظ السويس ، فى الجولة كلا من المهندسة فاتن عبد الغني ، رئيس حى السويس العميد احمد يوسف مديرعام مشروع الشاليهات والشواطئ ومهندسى الشعبة الهندسية ومديرى المرور والصرف الصحي والإسكان والتجميل والحدائق ومديرعام مشروع الشاليهات والإدارات الهندسية بحى السويس والشركات المنفذة للاعمال