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محافظات

100 محل يشاركون بالأوكازيون الشتوي في الإسكندرية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:57 م
المحاسب محمد سعد
المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين
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أحمد بسيوني

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إن حصيلة اليوم الثانى من فعاليات الأوكازيون الشتوي الذى بدأ أمس والذى تشارك فيه المحال التجارية التى تستخرج تصاريح المشاركة من مديرية التموين و التجارة الداخلية بلغت حتى الأن  100 محل.


وأشار سعد الله أن هذه المحال تقدمت بالفعل لاستخراج تصاريح رسمية وتمت الموافقة عليها.


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وأضاف ان إدارة التجارة الداخلية بشن حملات على الأسواق برئاسة أحمد عبد الحميد  مدير الرقابة التجارية، وأسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر لمحلات لم تقم باستخراج تصاريح الاشتراك فى الاوكازيون.


وأشار إلى أن القرار الوزارى المنظم لهذا الشأن يلزم  المحلات المشاركة فى الاوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة فى إدارة التجارة الداخلية.


كما يلزم الجهات المشاركة الاعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترن بالثمن الفعلى للسلع قبل التخفيضات.

 

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