100 محل يشاركون بالأوكازيون الشتوي في الإسكندرية

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إن حصيلة اليوم الثانى من فعاليات الأوكازيون الشتوي الذى بدأ أمس والذى تشارك فيه المحال التجارية التى تستخرج تصاريح المشاركة من مديرية التموين و التجارة الداخلية بلغت حتى الأن 100 محل.





وأشار سعد الله أن هذه المحال تقدمت بالفعل لاستخراج تصاريح رسمية وتمت الموافقة عليها.





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وأضاف ان إدارة التجارة الداخلية بشن حملات على الأسواق برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية، وأسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر لمحلات لم تقم باستخراج تصاريح الاشتراك فى الاوكازيون.





وأشار إلى أن القرار الوزارى المنظم لهذا الشأن يلزم المحلات المشاركة فى الاوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة فى إدارة التجارة الداخلية.





كما يلزم الجهات المشاركة الاعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترن بالثمن الفعلى للسلع قبل التخفيضات.