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حصلت على 150 ألف جنيه.. بيج رامي: أتبرع بـ أجري في صاحبة السعادة لـ تحيا مصر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:59 م
بيج رامي
بيج رامي
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هاني حسين
قال رامي السبيعي بيج رامي بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، إن بطولة مستر أوليمبيا كانت شيئا شخصيا في البداية، موضحا "خلال السنوات الماضية كانت مصر خلفي، وتتواصل معي بشكل متواصل".

وأضاف بيج رامي، في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، "بعد حصد لقب مستر أوليمبيا حدث حديث كبير على ثمن الظهور الإعلامي".

وتابع بيج رامي "أنا بقول أنا في بلدي، وأنا مش جاي ابيع نفسي للناس في مصر".

وأكد بيج رامي "كلنا لمصر وأجري في برنامج صاحبة السعادة هو 150 ألف جنيه، وانا شايف إن المبلغ ده أقل حاجة أقدمها لصندوق تحيا مصر".

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