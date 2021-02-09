أخبار التوك شو.. أحمد موسى يشكر لاعبي الأهلي بعد مواجهة البايرن.. وزيرة التخطيط: مصر تشهد طفرة تنموية بفضل الرئيس السيسي.. شكري: اجتماع وزراء الخارجية أكبر دعم للقضية الفلسطينية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:









قال الإعلامي أحمد موسي، إن جمهور الأهلي لن يحزن على نهاية المباراة بالخسارة، موضحا أن المباراة كانت تاريخية.



وقدم موسى، خلال برنامج "علي مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، التحية إلى لاعبي الأهلي على المباراة التاريخية أمام بايرن ميونخ بطل العالم الذي هزم برشلونة بـ٨ أهداف، مرددا "الأهلي كان قلقا مما أثر على أداء الفريق".













قال سامح شكري وزير الخارجية إن حرص وزراء الخارجية العرب على التواجد في القاهرة رغم جائحة كورونا تأكيد على الحرص على القضية الفلسطينية وهو أكبر دعم لها.



وأضاف وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن اجتماع الأمس تعبير عن التضامن والحفاظ على الأمن القومي العربي والقضية الفلسطينية.













قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية إن الوزارة أطلقت مشروع بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري، وتم تصميم العديد من البرامج التدريبية، تشمل برامج تدريبية تستهدف الداخلين الجُدُد والقيادات الوسطى والقيادات العليا، علاوة على برامج مُتخصّصة للعاملين بالوحدات الإدارية الـمُستحدثة.



وأضافت السعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه، أن نصيب الفرد ارتفع بعد الاستثمار إلى ما يقرب من 220% .



مستشار رئيس الجمهورية: قرار عودة الدراسة فى يد الحكومة.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن إصابة المتعافين من فيروس كورونا مرة أخرى أمر وارد.



وتابع تاج الدين خلال مداخلة هاتفية عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «بعد الإصابة بالفيروس يكون الجسم أجساما مضادة تستمر لفترة معينة، قد يحدث بعدها إصابة أخرى، إضافة إلى احتمالية حدوث عدوى مرة ثانية بدون أعراض خلال فترة تواجد الأجسام المناعية»، لافتا إلى أن الأجسام المضادة تستمر في جسم الإنسان لمدة قد تصل إلى 6 شهور.









قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إ نه تم الانتقال لموقع عقار الإسكندرية المائل لإجراء المعاينة الميدانية ورؤيته على الواقع عقب الانتهاء من التحقيقات .



وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تبين من المعاينة أن العقار مكون من تسعة أدوار، وأن الإزالة بدأت بالفعل بإزالة كافة الحوائط والأسقف ومازالت جارية، حيث كلفت النيابة المختصين بإتمام الإزالة بالكامل تنفيذًا للقرار الصادر.









قال رامي السبيعي بيج رامي بطل مستر لكمال الأجسام، إن بطولة مستر أوليمبيا كانت شيئا شخصيا في البداية، موضحا "خلال السنوات الماضية كانت مصر خلفي، وتتواصل معي بشكل متواصل". أولمبياوتتواصل



وأضاف بيج رامي، في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، "بعد حصد لقب مستر أوليمبيا حدث حديث كبير عن ثمن الظهور الإعلامي".













عبر الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، عن تقديره لأداء لاعبي النادي الأهلي أمام فريق بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.



وأكد البدري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر شاشة "أون"، مساء الاثنين، أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة، مشيرا إلى أن لاعبي النادي الأهلي لعبوا بروح قتالية عالية في المباراة.







