أخبار التوك شو.. أحمد موسى يشكر لاعبي الأهلي بعد مواجهة البايرن.. وزيرة التخطيط: مصر تشهد طفرة تنموية بفضل الرئيس السيسي.. شكري: اجتماع وزراء الخارجية أكبر دعم للقضية الفلسطينية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:
قال الإعلامي أحمد موسي، إن جمهور الأهلي لن يحزن على نهاية المباراة بالخسارة، موضحا أن المباراة كانت تاريخية.
وقدم موسى، خلال برنامج "علي مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، التحية إلى لاعبي الأهلي على المباراة التاريخية أمام بايرن ميونخ بطل العالم الذي هزم برشلونة بـ٨ أهداف، مرددا "الأهلي كان قلقا مما أثر على أداء الفريق".
قال سامح شكري وزير الخارجية إن حرص وزراء الخارجية العرب على التواجد في القاهرة رغم جائحة كورونا تأكيد على الحرص على القضية الفلسطينية وهو أكبر دعم لها.
وأضاف وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن اجتماع الأمس تعبير عن التضامن والحفاظ على الأمن القومي العربي والقضية الفلسطينية.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية إن الوزارة أطلقت مشروع بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري، وتم تصميم العديد من البرامج التدريبية، تشمل برامج تدريبية تستهدف الداخلين الجُدُد والقيادات الوسطى والقيادات العليا، علاوة على برامج مُتخصّصة للعاملين بالوحدات الإدارية الـمُستحدثة.
وأضافت السعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه، أن نصيب الفرد ارتفع بعد الاستثمار إلى ما يقرب من 220% .
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن إصابة المتعافين من فيروس كورونا مرة أخرى أمر وارد.
وتابع تاج الدين خلال مداخلة هاتفية عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «بعد الإصابة بالفيروس يكون الجسم أجساما مضادة تستمر لفترة معينة، قد يحدث بعدها إصابة أخرى، إضافة إلى احتمالية حدوث عدوى مرة ثانية بدون أعراض خلال فترة تواجد الأجسام المناعية»، لافتا إلى أن الأجسام المضادة تستمر في جسم الإنسان لمدة قد تصل إلى 6 شهور.
حصلت على 150 ألف جنيه.. بيج رامي: أتبرع بـ أجري في صاحبة السعادة لـ تحيا مصر
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنه تم الانتقال لموقع عقار الإسكندرية المائل لإجراء المعاينة الميدانية ورؤيته على الواقع عقب الانتهاء من التحقيقات.
وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تبين من المعاينة أن العقار مكون من تسعة أدوار، وأن الإزالة بدأت بالفعل بإزالة كافة الحوائط والأسقف ومازالت جارية، حيث كلفت النيابة المختصين بإتمام الإزالة بالكامل تنفيذًا للقرار الصادر.
قال رامي السبيعي بيج رامي بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، إن بطولة مستر أوليمبيا كانت شيئا شخصيا في البداية، موضحا "خلال السنوات الماضية كانت مصر خلفي، وتتواصل معي بشكل متواصل".
وأضاف بيج رامي، في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، "بعد حصد لقب مستر أوليمبيا حدث حديث كبير عن ثمن الظهور الإعلامي".
عبر الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، عن تقديره لأداء لاعبي النادي الأهلي أمام فريق بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وأكد البدري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر شاشة "أون"، مساء الاثنين، أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة، مشيرا إلى أن لاعبي النادي الأهلي لعبوا بروح قتالية عالية في المباراة.
أكد رضا عبد العال، لاعب النادي الزمالك والأهلي السابق، أنه دائمًا ما يحلل المباريات بشكل منطقي ويجب التطرق للإيجابيات والسلبيات ونقاط الضعف في الفريق، متابعًا: "الناس عايزاني أطبل وأنا مش كده".
وأضاف "عبد العال"، خلال تحليل مباراة الأهلي والبايرن، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه ليس مقتنعا إلى الآن بأداء وخطط موسيماني مع النادي الأهلي، موضحًا أنه لا يصلح لتدريب النادي الأهلي، مؤكدًا أن مباراة اليوم هي مباراة اللاعبين من المقام الأول.
دخلت الفنانة مادلين طبر في نوبة بكاء خلال حديثها عن الراحل عزت العلايلي، قائلة:"كان انسان محترم ومهذب".
وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "’آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،: "مفيش مرة كلمته الا ويرد عليا وكان غاية في الاحترام".
قال الدكتور أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك : التلاعب بقوانين حماية المستهلك مخالفة كبري وجريمة وتدخل تحت طائلة تنفيذ القانون وعقوبات التلاعب المستهلك تصل الي غرامة لأكثر من 2 مليون جنيه .
وأضاف ايمن حسام خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن" المذاع علي قناة " الحدث اليوم " ، مصر الان تتغير لصالح المواطن ولصالح الدولة ونعمل على خلق مناخ اقتصادي سليم حتي يسمح بزيادة الاستثمارات مؤكدا أن قوانين حماية المستهلك لن تسمح بحدوث اى نوع من التلاعب .