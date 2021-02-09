مرطب طبيعي ومدر للبول.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القصب في الشتاء

الترطيب أثناء الشتاء: من المعروف أنه في فصل الشتاء ، غالبًا ما ينسى الناس شرب الماء، وفي هذه الحالة ، يمكن أن يساعد عصير قصب السكر فى تعويض الجسم ما يحتاجه ، طالما يتم تقديمه في درجة حرارة الغرفة.









مدر طبيعي للبول: تشير الدراسات إلى أن عصير قصب السكر هو مدر طبيعي للبول، يمكن أن يكون هذا مفيدًا لأن هذه المواد تقضي على خطر الإصابة بحصوات الكلى وتضمن عدم وجود عدوى في المسالك البولية.





تقوية الكبد: تقترح الأيورفيدا أن شرب عصير قصب السكر يمكن أن يقوي الكبد. نتيجة لذلك ، يُقترح كعلاج لليرقان.





يعزز صحة الأسنان: يحتوي العصير الموجود في جذع قصب السكر على كمية عالية من الفوسفور والكالسيوم ويحمي الأسنان من التسوس. لذلك ، يجب على الأشخاص الذين يخافون من الحصول على تسوس الأسنان أن يستهلكوا هذا العصير.