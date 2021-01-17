ميلك شيك وسلاش.. وصفات متنوعة لعمل عصير القصب في عيد الغطاس

يحتفل يوم 19 يناير الأقباط بعيد الغطاس ومع حلول هذه المناسبة يعتبر قصب السكر من أبرز الأشياء التي توجد في كل بيت يتناولها الكثير خلال اليوم فهم من أهم طقوس عيد الغطاس.





يعتبر قصب السكر من المشروبات الشهية التي تتمتع بمذاق شهي بالإضافة إلي ذلك يتميز باحتوائه على العناصر الغذائية و الفيتامينات التي تجعله يتمتع بالكثير من الفوائد الصحية ولكن ينصح بعدم الإفراط في تناوله حتى لا تتعرض لبعض المشكلات الصحية.





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سلاش قصب السكر والزنجبيل

المقادير:

ملعقة كبيرة عصير زنجبيل

خمسة أكواب من عصير قصب السكر

نصف كوب سكر بودرة

نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون

نصف ملعقة صغيرة ملح.





طريقة التحضير

ضعي المكونات في وعاء وتخلط جيدا.

يُسكب المزيج في وعاء من الألومنيوم ويتجمد لمدة خمس ساعات.

امزج في الخلاط حتى تحصل على قوام سلاش وقدمي على الفور.













ميلك شيك قصب السكر

المقادير:

كوب من عصير قصب السكر الطازج

نصف كوب حليب مبخر

نصف كوب حليب كامل الدسم

بعض مكعبات الثلج.





طريقة التحضير

امزج العصير والحليب المبخر معًا.

أضف الحليب كامل الدسم واخلط مرة أخرى.

تقدم مع مكعبات الثلج.





جرانيتا قصب السكر والزنجبيل

المكونات

ثلاثة أكواب من عصير قصب السكر

نصف ملعقة كبيرة عصير زنجبيل

أربع ملاعق كبيرة سكر بودرة

ملعقة ونصف عصير ليمون.





طريقة

تُمزج جميع المكونات في وعاء ، وتُخلط جيدًا حتى يذوب السكر.

يُسكب المزيج في وعاء من الألومنيوم ويُغطى بورق قصدير.

جمد لمدة خمس إلى ست ساعات

أخرجيها من الفريزر واتركيها جانبًا لمدة أربع إلى خمس دقائق.

اكشطها بشوكة وقدمها على الفور في أكواب.











