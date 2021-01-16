مع حلول عيد الغطاس.. احذر الإفراط فى تناول قصب السكر

يعتبر القصب السكر من ابرز مظاهر الأحتفال بـ عيد الغطاس ، حيث يحرص الكثير من الأقباط على شرائه و تناوله خلال يوم عيد الغطاس، ويتميز القصب بمذاقه الشهي و اللذيذ بالإضافة إلي أنه غني بالفوائد الصحية.





وعلى الرغم من القصب غني بالفوائد الصحية إلا أن ينصح بعدم الإفراط في تناوله ختي لا تتعرض لبعض المشاكل الصحية وفقا لما كشفه موقع livestrong.





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تعتبر الآثار الجانبية لاستهلاك قصب السكر منخفضة للغاية ولكنها قد تؤدي إلى بعض المشكلات الصحية، حيث يمكن أن يسبب عنصر يسمى البوليكوسانول الموجود في قصب السكر الأرق واضطراب المعدة والدوخة والصداع وفقدان الوزن إذا تم تناوله بشكل مفرط.، يمكن أن يسبب أيضًا ترقق الدم و يؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم.





تشمل الآثار الجانبية الأخرى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض الكبد الدهنية ، كما يشير هارفارد هيلث إن تناول كميات كبيرة من قصب السكر يرفع مستويات الدهون الثلاثية وهو تأثير يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ، كما تقول مايو كلينك، يضيف هارفارد هيلث أن السكر مرتبط أيضًا بمستويات أعلى من ضغط الدم والالتهابات ، وكلاهما يلعب دورًا في صحة القلب.



