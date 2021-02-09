في ظل كورونا.. "CNN Travel" يختار مصر وِجهة سياحية آمنة يمكن السفر إليها

في إطار مبادرة Unlocking the World والتي أطلقها موقع CNN Travel لقرائه عن الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها في الوقت الحالي أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، اختار الموقع مصر كأحد هذه الوجهات ضمن عددا من دول العالم.





واستعرض الموقع خلال التقرير الذي نشره تحت عنوان "السفر إلى مصر خلال كوفيد 19: "ما تحتاج إلى معرفته قبل السفر" كل ما يجب أن يعرفه السائح عن مصر قبل السفر من حيث نصائح السفر المقررة من قبل الحكومة المصرية والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية، منوها عن صرامة وجدية تطبيق هذه الإجراءات".





كما استعرض الموقع المقاصد السياحية المتنوعة بمصر، مشيرا إلى أن مصر تزخر بالعديد من المقومات السياحية والأثرية منها أهرامات الجيزة والمتاحف المتميزة والمنتجعات السياحية الفاخرة، بالإضافة إلى أنها تتمتع بعدد من أفضل مواقع الغوص في البحر الأحمر على مستوى العالم، والشواطئ المشمسة التي تطل على المياه الفيروزية للبحر الأحمر والطبيعة الخلابة. كما نشر عدد من الروابط الالكترونية التي تبرز تفاصيل المقاصد السياحية في مصر.





جدير بالذكر أن موقع CNN Travel كان قد اختار مصر من أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر إليها في عام 2021، كما اختارت جريدة التليجراف البريطانية مصر كأفضل الواجهات السياحية التي يمكن السفر إليها بعد رفع سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى اختيار موقع "تريب أدفايزر" مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، كما إنه كان قد اختار مدينتي القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020.