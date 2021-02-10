اقتصاد الكويت.. البورصة تغلق على انخفاض المؤشر العام 7ر14 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام بنسبة 26ر0 في المئة، ما يعادل 7ر14 نقطة، ليصل عند مستوى 29ر5701 نقطة.





وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4ر424 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 08ر50 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 12497 صفقة.





وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر2 نقطة ليبلغ مستوى 69ر4681 نقطة بنسبة هبوط بلغت 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر361 مليون سهم تمت عبر 7878 صفقة نقدية بقيمة 5ر21 مليون دينار.





وتراجع مؤشر السوق الأول بمقدار 5ر20 نقطة ليبلغ مستوى 58ر6219 نقطة بنسبة هبوط بلغت 33ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر62 مليون سهم تمت عبر 4619 صفقة بقيمة 5ر28 مليون دينار.





ونزل مؤشر (رئيسي 50) نحو 21ر0 نقطة ليبلغ مستوى 90ر4848 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 06ر286 مليون سهم تمت عبر 5570 صفقة نقدية بقيمة 02ر18 مليون دينار.