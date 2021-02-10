6 أخطاء لا تقع فيها أثناء صيانة السيارة

الصيانة الدورية هي من أهم الأشياء التي يجب المحافظة عليها من أجل إطالة عمر السيارة والحصول على أداء أفضل، إلا أنه يوجد بعض السائقين الذين يهملون صيانة سياراتهم بشكل دوري ، ومنهم من يرتكب اخطاء شائعة تقلل من عمر السيارة الافتراضي.



ومن أهم الأخطاء التي يجب تجنبها للحفاظ على السيارة:

1- إهمال تغيير زيت المحرك لأنه يعمل على منع احتكاك الاجزاء الداخلية للمحرك أثناء العمل ، لأنه يعمل على تنظيف المحرك دائما من الشوائب ، وخفض درجة حرارته .



2- إهمال تغيير الإطارات المتهالكة ،والسبب أن الإطارات لها عمر افتراضي وتتلف بعده ، وغالبا يكون العمر الافتراضي للإطارات 5 سنوات .



3- تأكد من تغيير فلتر الهواء ، والسبب أن اتساخ الفلتر يؤدي إلى زيادة استهلاك نسبة الوقود بالسيارة .



4- ابتعد عن استخدام قطع غيار السيارات المقلدة، وذلك بهدف توفير بعض الاموال ، والسبب أن هذه القطع تسبب مشاكل السيارة .



5- ضرورة صيانة الفرامل بشكل دوري حتى لايؤدي ذلك إلى مخاطر قاتلة ، ويجب تغييرها عند الشعور بعد استجابة السيارة للفرامل أثناء القيادة.



6- لاتبالغ في تنظيف محرك السيارة ، وتجنب استخدام المواد الخاطئة مثل سوائل تنظيف الاواني لمزيد من البريق ، وإزالة الأوساخ .

