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تكنولوجيا

قبل طرحه فى مارس.. تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف OPPO Find X3 Pro

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:14 ص
تسريبات جديدة تكشف
تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف OPPO Find X3 Pro
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة أن هاتف OPPO Find X3 Pro القادم من شركة أوبو الصينية، تم اعتماده من عدد من وكالات الهواتف الذكية منها وكالة IMDA تمهيدا لإطلاقه فى شهر مارس المقبل. 

وبحسب موقع  GSMArena فإن أويو ستصدر هاتف OPPO Find X3 Pro سياتى مع هاتف آخر وهو Find X3 Neo الذى من المتوقع أن يأتى بسعر أرخص ، وسيأتى هاتف Find X3 Pro بشاشة كبيرة قياس 6.7 بوصة، من نوع OLED ، وجودة 1440 بيكسل، مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية.

وسيحصل هاتف  OPPO Find X3 Pro على مستشعر IMX789 من سامسونج الذى يقدم دقة نهائية تصل ل 50 ميجا بيكسل، مع السماح بدخول كمية أكبر من الضوء مقارنة بالكاميرات الأخرى من أوبو حتى يستطيع الهاتف تقديم صور بدقة عالية للغاية، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 13 ميجا بيكسل بمستشعر ماكرو للتكبير قادرة على التقريب البصري 2x، بالإضافة إلى 8 و3 ميجا بيكسل.

وسيعمل هاتف OPPO Find X3 Pro سيعمل بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع نظام أندرويد 11 وواجهة مستخدم للسوفت وير ColorOS 11 ، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى 12 جيجا بايت رام ومساحة داخلية 256 جيجا بايت.

وسيحتوى  هاتف Find X3 Pro على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، ستدعم تقنية الشحن السلكي السريع SuperVOOC 2.0 بقدرة 65 واط، شحن لاسلكي بقدرة 30 واط ، كما ظهرتبعض التسريبات التى تتوقع أن تصل البطارية لسعة 5000 مللى أمبير.




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