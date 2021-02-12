ملفتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات ساندي في عيد ميلادها

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة التونسية ساندي علي والتي أتمت اليوم عامها الـ40، ولازالت تحافظ على رشاقتها وجمالها.





وتعتمد ساندي علي على الإطلالات الملفتة والجريئة في الكثير من الأحيان مما يجعلها محط أنظار الكثير على وسائل التواصل الاجتماعي، فتحرص على اختيار الإطلالات التي تتناسب معها و تكشف عن قوامها الرشيق.





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تحرص أيضا الفنانة التونسية ساندي علي على مواكبة أحدث صيحات و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء سواء في الإطلالات الكاجوال او الكلاسيك.





تميل ساندي علي إلي اختيار الملابس و الفساتين العصرية و الكاجوال أكثر من الكلاسيك، كما تقوم بتنسق قطع الإكسسوارات و المجورهرات الراقية التي تمنحها إطلالة و مظهر جذاب.





تختار ساندي علي صيحات المكياج المواكبة للموضة و التي تتناسب مع بشرتها و تبرز جمال ملامحها بالإضافة إلي ذلك، تعتمد على تسريحات الشعر البسيطة و الغير مبالغ فيها.





إليكم أبرز إطلالات ساندي علي في عيد ميلادها.



