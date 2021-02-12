روائع الأدب وورش قصصية بثقافة أسيوط

فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إثراء الحركة الثقافية والفكرية بفرع ثقافة أسيوط، عقد اللقاء الاسبوعى لأعضاء نادى أدب قصر ثقافة ديروط برئاسة الشاعر احمد نادي بهلول، حيث قدم الأدباء بعض القصائد الشعرية التي تنوعت بين الفصحى والعامية.





وتباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية حيث شارك الشاعر علي صديق والشاعر ناجح جاد والشاعرة هند مكرم، اختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة.





كما قدم قصر ثقافة أسيوط ورشة قصصية لفن كتابة القصة ضمن فعاليات اللقاء الأسبوعي لنادي القصة بأسيوط برئاسة الأديب رأفت عزمي، وقدم عزمي ورشة قصصية لشرح الترقيم أو الترفيد وهو نظام من الحركات والعلامات التي تستعمل في تنظيم الكتابة، وتستعمل علامات الترقيم في الفصل بين كلمات أو أجزاء من الجملة، وأن علامات الترقيم هي علامات ورموز متفق عليها توضع في النص المكتوب بهدف تنظيمه.



