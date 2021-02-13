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توك شو

نشرة الـ توك شو.. المفتي معلقا على قضية سيدة المحلة: يجب أن تظل حبيسة القضاء.. الخارجية تستنكر التصريحات التركية.. وحقيقة تطبيق الأبحاث في تقييم الطلاب

السبت 13/فبراير/2021 - 08:03 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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أسامة علي
تناولت برامج "التوك شو" خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات الهامة التي تناقش قضايا المواطنين نعرض أبرزها:

الرئيس السيسي يوجه سؤالا مفاجئا خلال جولته بـ محور مسطرد
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة". 

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن الفساد الأخلاقى برز كثيرا فى "السوشيال ميديا"، معقبا:" هناك كمية كذب كبيرة للغاية".

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الفيديوهات التي تتعرض للحياة الخاصة للسيدات والرجال لربح الأموال.

أكد الإعلامي محمد الباز، أنه لا يوجد اتجاه لدى وزارة التعليم لتطبيق نظام الأبحاث في تقييم الطلاب، لأن التجربة أثبتت فشلها، والأهالي اشتروا الأبحاث لأبنائهم.

استنكر السفير سامح شكرى، وزير الخارجية،  تصريحات تركيا حيال أعمال منتدى الصداقة "فيليا" الذى انعقد في أثينا.

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تراعى مصالح شعبها ولا تتهاون أبدا فى حق من حقوق المصريين.

أشاد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بالدور الرقابى الكبير للدولة المصرية.

ابنة حميد الشاعري: أغني باللغة الإنجليزية وأعشق العربية
كشفت نبيلة حميد الشاعري، عن أول أغنيه لها والتي كانت باللغة الأنجليزية من تلحين والدها حميد الشاعري.

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك بعض الأقاويل المنتشرة في الشارع المصري عن وجود تعديل وزاري قادم، موضحًا أن التعديل الوزاري لا يشمل الكثير من الوزارات، حيث إن البرلمان المصري في دورته الحالية راضٍ بشكل كبير عن الوزراء.

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو رصد تفاصيل  أشبه بحرب نووية.. فيروسات حيوانية قادمة .

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