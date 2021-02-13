نشرة الـ توك شو.. المفتي معلقا على قضية سيدة المحلة: يجب أن تظل حبيسة القضاء.. الخارجية تستنكر التصريحات التركية.. وحقيقة تطبيق الأبحاث في تقييم الطلاب

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك بعض الأقاويل المنتشرة في الشارع المصري عن وجود تعديل وزاري قادم، موضحًا أن التعديل الوزاري لا يشمل الكثير من الوزارات، حيث إن البرلمان المصري في دورته الحالية راضٍ بشكل كبير عن الوزراء.



