محافظ بورسعيد يستقبل نائب وزير التعليم لبحث زيادة التعاون

أستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الدكتور رضا السيد حجازي، نائب وزير التربية و التعليم لشئون المعلمين، وذلك لبحث زيادة التعاون بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم وذلك بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل الوزارة بالمحافظة.





واشاد المحافظ بالدور الذى تبذله وزارة التربية والتعليم للنهوض بمستوى المعلم وتطوير مهاراته حرصًا على زيادة تنمية مهارات الطلاب والنهوض بمستوى التعليم

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واضاف المحافظ بان بورسعيد كانت لها تجربة رائدة في اغلاق مراكز الدروس الخصوصية وتعظيم دور المدرسة حرصا علي مستقبل الطلاب، مشيرا الى ان التجربة شهدت استجابة لعدد كبير من أولياء الأمور .





وأكد "حجازى"، أن محافظة بورسعيد هى نقطة الإنطلاق لأى تطوير على مستوى الجمهورية فى كافة المجالات ومحط أنظار القيادة السياسية، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان على حفاوة الإستقبال.



