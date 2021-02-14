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تكنولوجيا

قبل الامتحانات.. 3 مشكلات تؤثر على شبكة الواي فاي وكيفية حلها

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:01 ص
3 مشكلات تؤثرعلي
3 مشكلات تؤثرعلي شبكة الواي فاي وكيفية حلها
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ندى على
ترتبط شبكة Wi-Fi  الواى الفاى المنزلية بعدد من الأمور الحيوية بالنسبة للكثيرين، أبرزها العمل من المنزل وأداء الامتحانات فى الوقت الحالى للكثيرين ، والتى عند تأثرها تسبب أزمة كبيرة. 

وبحسب موقع Digital Trends  فإن هناك عددا من المشكلات الشائعة التى تؤثر على أداء شبكة الواى فاى وتعطلها فجأة فى أوقات مهمة للغاية مما يؤثر بشكل سلبى على سير هذه الأعمال، وإليك أكثر المشكلات التى تواجه المستخدمين وكيفية حلها . 


1- عدم اتباع الإجراءات اللازمة لحماية شبكة الواى فاى  

وعند ترك شبكة الواى المنزلية الخاصة بك دون تأمين أو اهتمام كاف بالخصوصية، فإن المستخدم يتعرض للاختراق الأمر الذى يؤدى بدوره إلى سرقة سعة الإنترنت بالإضافة إلى سرقة بياناته الشخصية، ويجب تغيير كلمات السر باستمرار ، والقيام بالتحديث المستمر لاكتشاف الفيروسات أو الاختراقات، والقيام بإخفاء شبكة الواى فاى.  


2- عدم القدرة على قياس بطء الإنترنت ومراقبته  

ويواجه مستخدمو شبكة الاتصال اللاسلكية واي فاي ، بعض المشكلات أثناء استخدام الشبكة وما بين بعض المشاكل في الجهاز الموصل بالشبكة أو بطء الأداء، أو انقطاع الاتصال بصورة مستمرة، أو فقدان إشارة الجهاز المحمول في بعض الأماكن من المنزل، ويجب استخدام تطبيقات مثل  WiFi Analyzer و Wi-Fi SweetSpots  و Fing و  لفحص الشبكة ، وقياس قوة الإشارة والتحقق من إذا كان شخصا آخر متصل بشبكتك. 

3 - الدخول على شبكة واى فاى مفتوحة 

وعند الدخول على شبكة واى فاى المفتوحة فإن المستخدم قد يتعرض للاختراق بكل سهولة، حيث أن معظم الشبكات المفتوحة يتعمد مستخدميها بفتحها لايقاع بالمستخدمين الآخرين لسرقة البيانات والمعلومات الخاصة بهم، لذلك يجب التأكد من الشبكة أولا، ولا يجب الدخول إلا على الشبكات العامة الموثوق فيها. 

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