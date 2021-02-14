ما تفرحش لو فاتورة الكهرباء جاتلك بـ 9 جنيه.. تفاصيل

قال المحاسب محمد السيسى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء،إن إصدار فاتورة كهرباء بـ 9 جنيهات لاتعنى أنها قيمة استهلاك المشترك فى الشهر، ولكن هناك خطأ فيها .





وأوضح السيسى فى تصريح لصدى البلد أن هذا الخطأ ناتج عن عدم تمكن كشاف الكهرباء من قراءة العداد حينما يكون داخل الوحدة السكنية وعند مرور الكشاف يجدها مغلقة، فيتم إصدار فاتورة بالدمغات والرسوم فقط وليس قيمة الاستهلاك.





وطمأن رئيس الشركة المشترك بأنه عند تمكن الكشاف من قراءة العداد يتم تشريح قيمة الاستهلاك على عدد الشهور التى لم يتم فيها قرائته حتى لايحاسب على آخر قراءة فتكون الفاتورة الصحيحة مرتفعة، لذلك من تصدر له فاتورة بقيمة 9 جنيهات عليه إما الشكوى فى الشركة أو جهاز مرفق الكهرباء أو تسجيل قرائته الصحيحة وارسالها بنفسه.





يذكر أن تلقى جهاز مرفق الكهرباء تلقى شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من إصدار فاتورتي سبتمبر و أكتوبر 2020 بمبلغ 9 جنيه شهريًا، وبمراجعة موضوع الشكوى مع الشركة المشكو في حقها تبين ما يلي:

تم إصدار فواتير 9/2020 بمبلغ 9 جنيه، فاتورة 10/2020 بمبلغ 9 جنيه نتيجة عدم التمكن من أخذ قراءة العداد. بتاريخ 18/10/2020 تم تبليغ قراءة فعلية للعداد على دورة 11/2020 من خلال الشركة القائمة بقراءة العدادات بقراءة 77895 ك.و بفارق استهلاك 572 ك.و.س وتم تشريحها على عدد 3 أشهر محاسبة.

تم إجراء معاينة على الطبيعة وتبين أن الوحدة مغلقة.





