ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ما تفرحش لو فاتورة الكهرباء جاتلك بـ 9 جنيه.. تفاصيل

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:36 ص
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
قال المحاسب محمد السيسى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء،إن إصدار فاتورة كهرباء بـ 9 جنيهات لاتعنى أنها قيمة استهلاك المشترك فى الشهر، ولكن هناك خطأ فيها .

وأوضح السيسى فى تصريح لصدى البلد أن هذا الخطأ ناتج عن عدم تمكن كشاف الكهرباء من قراءة العداد حينما يكون داخل الوحدة السكنية وعند مرور الكشاف يجدها مغلقة، فيتم إصدار فاتورة بالدمغات والرسوم فقط وليس قيمة الاستهلاك. 

وطمأن رئيس الشركة المشترك بأنه عند تمكن الكشاف من قراءة العداد يتم تشريح قيمة الاستهلاك على عدد الشهور التى لم يتم فيها قرائته حتى لايحاسب على آخر قراءة فتكون الفاتورة الصحيحة مرتفعة، لذلك من تصدر له فاتورة بقيمة 9 جنيهات عليه إما الشكوى فى الشركة أو جهاز مرفق الكهرباء أو تسجيل قرائته الصحيحة وارسالها بنفسه.

يذكر أن  تلقى جهاز مرفق الكهرباء تلقى  شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من إصدار فاتورتي سبتمبر و أكتوبر 2020 بمبلغ 9 جنيه شهريًا، وبمراجعة موضوع الشكوى مع الشركة المشكو في حقها تبين ما يلي:

تم إصدار فواتير 9/2020 بمبلغ 9 جنيه، فاتورة 10/2020 بمبلغ 9 جنيه نتيجة عدم التمكن من أخذ قراءة العداد.
بتاريخ 18/10/2020 تم تبليغ قراءة فعلية للعداد على دورة 11/2020 من خلال الشركة القائمة بقراءة العدادات بقراءة 77895 ك.و بفارق استهلاك 572 ك.و.س وتم تشريحها على عدد 3 أشهر محاسبة.

تم إجراء معاينة على الطبيعة وتبين أن الوحدة مغلقة.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الأقصر يطلب عدم توقيع غرامات كهرباء على المواطنين

3 حالات.. أسباب خصم الرصيد من العدادات مسبوقة الدفع

سرقة الكهرباء.. كل ما تريد معرفته عن العقوبة وطرق الإبلاغ

تصل لـ 300 جنيه.. أسباب خصم رصيد من العداد مسبوق الدفع

ببلاش.. حالات استبدال عداد الكهرباء بآخر مسبق الدفع

الكهرباء : فصل العداد لو تأخر المشترك عن السداد 3 أشهر

ترشيحاتنا

اليوم.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة المريخ السوداني

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب

قرار جديد من الكاف بشأن أزمة مباراة الوداد المغربي وبطل جنوب إفريقيا

لبنان.. رئيس حكومة تصريف الأعمال يرفض تلقي لقاح كورونا لهذا السبب

حقيقة فرض رسوم جديدة على فاتورة الكهرباء

البرلمان يرفض مقترح بكري بتعريف الشيوخ كمجلس نيابي

Advertisements

رماها خارج القاعة.. عريس يسحل حماته بعدما خربت حفل زفافه على ابنتها| فيديو وصور

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

الوزراء يكشف حقيقة رابط "واتساب" لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة يوميا.. اكتشف الفوائد والأضرار

توجيه عاجل من شئون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين

مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي مهدد بعقوبة من الكاف

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورشة وأودي ورام ومرسيدس وBMW في مزاد جمرك مطار القاهرة.. تعرف على الشروط

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب

بإطلالة كلاسيك.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد الحب