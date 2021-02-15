جامعة العريش تطلق أولى القوافل التعليمية بمراكز شمال سيناء

تستعد جامعة العريش، محافظة شمال سيناء، لبدء خطة القوافل العلمية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020_ 2021م.،في إطار التعاون بين الجامعة ومراكز المحافظة.





يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة تضافر كافة الجهود من جميع مؤسسات الدولة، لتطوير ورفع كفاءة المناطق العشوائية والأكثر احتياجا، وتوفير كافة الخدمات بها والعمل على إصلاح بيئتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

حيث تنظم جامعة العريش محافظة شمال سيناء، أول قافلة علمية متخصصة، لخدمة أهالي قريتي السادات وسلمانة وتوابعهما مركز ومدينة بدر العبد محافظة شمال سيناء، تحت إشراف الدكتور سعيد عبد الله لافي رئيس الجامعة.

وقال الدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش، إن للجامعة دور في المنطقة، بما لها من أدوار مجتمعية وتنموية، حيث يجرى إعادة تفعيل دور كلية العلوم الزراعية البيئية في خدمة البيئة السيناوية، وذلك بطرح منتجات الكلية من لحوم ودواجن وسمان وأسماك وألبان ومنتجاتها وخضر وفاكهة وتسويقها عن طريق منافذ للتوزيع داخل المحافظة انطلاقا من دور الكلية في خدمة البيئة والمجتمع المحلى.





وأشار إلى طرح كافة المنتجات بأسعار تنافسية في الأسواق للتخفيف عن المواطنين ومحدودي الدخل، حيث أن الجامعة لا تهدف إلى أي ربح، وإنما سيضاف هامش ربح بسيط لتحفيز العاملين في المشروعات الإنتاجية وتشجيعهم.



وقال الدكتور حسن الدمرداش نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ، أن القافلة تأتي استكمالًا لدور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من اجل تقديم التوعية البيئية والزراعية والخدمات الطبية والاستفادة القصوى من الكفاءات الموجودة في كليات الجامعة في مختلف المجالات والتخصصات.

وأضاف الدكتور حسن الدمرداش، أن القافلة تضم عددا من التخصصات في مجال الطب البشري، والطب البيطري، والعلوم الزراعية البيئية، من كليات الجامعة، كما تشمل القافلة عقد الندوات التثقيفيو الصحية بمعرفو أعضاء هيئة التدريس بكليه الطب البشري وكلية الطب.

وأضاف، أن القافلة ستقوم بتحديد الأماكن الأكثر احتياججا في منطقة ئءر العبد غرب العريش لتقديم خدمات القوافل بها، مع إضافة الجانب الوقائي الخاص بمكافحة العدوي ورفع الوعي الصحي ومحو الأمية الصحية لدى المستفيدين من القوافل، وذلك من خلال ندوات تثقيفية تنفذ أثناء عمل القافلة الطبية.

من جانبه، قال الدكتور سليمان عياش بأن تواجد القافلة في اليوم الأول اليوم الاثنين "في الوحدة المحلية لقرية السادات وتوابعها، يليها قرية سالمانة وتوابعها ،حيث سيتم صرف العلاج والدواء بالمجان الى جانب وحدة خاصة للطب البيطرى والإرشاد الزراعى والتثقيف الصحى.

وقد اتجهت جامعة العريش محافظة شمال سيناء، إلي إقامة مركز للاستزراع السمكي علي مياه الابار ، ليكون قبلة علمية جديدة لشباب الخريجين بما يمكنهم من إقامة مشروعات صغيرة مماثلة من اجل توفير فرص عمل ونشر ثقافة الاستزراع السمكي ، فضلا عن إسهاماته في تطوير وتنمية المشروعات الخاصة الاستزراع السمكي في المنطقة.



حيث تتمتع المنطقة بوجود مقومات النجاح خاصة توافر الأراضي رخيصة الثمن وغير المستغلة ،ووجود مصدر مياه من البحر المتوسط، علاوة علي وجود خبراء في مجال تربية الأسماك علي المياة العذبة والمالحة. ويتيح مركز الاستزراع السمكي عمليات تفريخ وإنتاج الأسماك علي المياه البحرية والعذبة ، كما سيتم رفع كفاءته لتحويله إلى مركز بحثي وإنتاجي للدارسين والباحثين من طلبة الماجستير والدكتوراه.





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