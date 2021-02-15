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أخبار العالم

تونس.. قرار عاجل من المشيشي بإعفاء 5 وزراء من مهامهم.. تفاصيل

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:42 م
قرار عاجل من المشيشي
قرار عاجل من المشيشي بإعفاء 5 وزراء من مهامهم
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الاثنين، أن  رئيس الحكومة هشام المشيشي، قرر إعفاء 5 وزراء من مهامهم وكلف آخرين بتسيير الأعمال.

ووفقا لإذاعة "موازييك" التونسية، ذكرت الرئاسة التونسية فإن القرار في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 يناير 2021.

وبموجب القرار يتم إعفاء كل من محمد بوستة وزير العدل، وسلوى الصغير وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم وتكليف الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة:

وزارة العدل حسناء بن سليمان. 
وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، محمّد بوسعيد. 
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أحمد عظّوم.
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد الفاضل كريّم.  وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، سهام العيادي.

وأكدت رئاسة الحكومة على أنها تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
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