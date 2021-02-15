شهرًا كاملا .. غلق كلي لـ كوبرى ترسا بالجيزة.. اعرف البدائل

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء غلق كلى لكوبرى ترسا الحالى بالاتجاهين لمدة شهر ابتداء من الساعة الثانية عشرة صباح الثلاثاء الموافق 16/2/2021 حتى صباح يوم الاثنين الموافق 15/3/2021 وذلك للقيام بالاعمال الانشائية الخاصة بمشروع توسعة كوبرى ترسا الحالى واستحداث كوبرى سيارات جديد على تقاطع شارع ترسا مع شارع عثمان محرم.





ويتم تحويل حركة المركبات القادمة من شارع ترسا وترغب بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع وخاتم المرسلين تقوم بالسير يسارا اتجاه شارع محمد سالم ثم استكمال السير حتى شارع الاهرام ثم السير يمينا اتجاه شارع عثمان محرم واستكمال السير اتجاه شارع خاتم المرسلين.





وحركة المركبات القادمة من شارع خاتم المرسلين وترغب بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع ترسا تقوم بالسير يمينا بشارع عثمان محرم اتجاه شارع الاهرام ثم الدوران والعودة بشارع الاهرام اتجاه مناطق المريوطية ثم الدوران مره أخرى والعودة من فتحة دوران كايرو مول ثم السير يمينا باتجاه شارع محمد سالم واستكمال السير حتى شارع ترسا.





ونسقت الادارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الارشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان امن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.