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تعليم

بعد تأجيل الامتحانات.. زراعة القاهرة تطلق مبادرة للتواصل مع الطلاب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
دشَّن اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة ، مبادرة " اعرف كليتك مع الاتحاد"- بعد قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الاول لمدة أسبوع وتحويل الدراسة أونلاين في الفصل الثاني، مع توقف كافة الانشطة ماعدا التى يمكن ان تقام اونلاين مثل الرسم والموسيقى وغيرها-؛ حتى يتواصلوا مع الطلاب بشكل اكبر، وكي لا تتوقف الانشطه التى تقام فى الكلية، ومن خلال المبادرة يطرح اتحاد الطلاب معلومات كثيرة عن الكلية، لم يكن يعرفها كثير من الطلبة . وسبق أن أوجد اتحاد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وسيلة تواصل بينه وبين الطلاب لتوصيل أصواتهم إلى المسئولين بالكلية ولتنظيم الأنشطة الطلابية أونلاين وذلك من خلال الرابط الآتى: ‏https://form.jotform.com/210024688906558 

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكد أن الدارسة في الجامعات ستعود يوم السبت 27 فبراير الجاري. 

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": "تم مدّ الإجازة اسبوع لمنح الطلاب فرصة كاملة للإستعداد للإمتحان". 

وأردف:" سيتم إعلان جدول الإمتحان قبل يوم 27 فبراير وسيكون معلنا امام الطلاب". 

وأشار وزير التعليم العالي إلي أنه لا توجد امتحانات أون لاين إلا في بعض الكليات، مطالبا الطلاب بالدخول علي موقع الكلية الخاصة ليكون علي علم بجدول الإمتحانات وكافة التفاصيل.
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