بعد تأجيل الامتحانات.. زراعة القاهرة تطلق مبادرة للتواصل مع الطلاب

دشَّن اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة ، مبادرة " اعرف كليتك مع الاتحاد"- بعد قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الاول لمدة أسبوع وتحويل الدراسة أونلاين في الفصل الثاني، مع توقف كافة الانشطة ماعدا التى يمكن ان تقام اونلاين مثل الرسم والموسيقى وغيرها-؛ حتى يتواصلوا مع الطلاب بشكل اكبر، وكي لا تتوقف الانشطه التى تقام فى الكلية، ومن خلال المبادرة يطرح اتحاد الطلاب معلومات كثيرة عن الكلية، لم يكن يعرفها كثير من الطلبة . وسبق أن أوجد اتحاد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وسيلة تواصل بينه وبين الطلاب لتوصيل أصواتهم إلى المسئولين بالكلية ولتنظيم الأنشطة الطلابية أونلاين وذلك من خلال الرابط الآتى: https://form.jotform.com/210024688906558
وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكد أن الدارسة في الجامعات ستعود يوم السبت 27 فبراير الجاري.
وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": "تم مدّ الإجازة اسبوع لمنح الطلاب فرصة كاملة للإستعداد للإمتحان".
وأردف:" سيتم إعلان جدول الإمتحان قبل يوم 27 فبراير وسيكون معلنا امام الطلاب".
وأشار وزير التعليم العالي إلي أنه لا توجد امتحانات أون لاين إلا في بعض الكليات، مطالبا الطلاب بالدخول علي موقع الكلية الخاصة ليكون علي علم بجدول الإمتحانات وكافة التفاصيل.