ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد سوء الأحوال الجوية .. المنصورة تتصدر تويتر ومغردون.. الجو قالب على رعب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:27 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #المنصورة بعد سوء الأحوال الجوية بها.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏عاصفة ترابية جدارية في مصر اليوم ‎#المنصورة " و "‏الجو قالب ع رعب ف المنصورة".

وقال آخرون "‏يعنى يوم ما انزل المنصورة اخد المطر كلة عليا" و "‏المنصورة بتغرق "


وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية بدأت بالفعل، منوهة إلى وجود الكثير من السحب، كما أنه يوجد برودة في الطقس، كاشفة أن الأرصاد الجوية أعلنت عن عدم الاستقرار في الجو بدءا من اليوم حتى يوم الخميس.

وأضافت "مدير الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية"، أن هناك إحساسًا بالبرودة خلال الليل ويتبعها انخفاض درجات الحرارة حيث تصل الصغرى 4 درجات في الصعيد، يصاحبها صقيع على المزروعات.

واستكملت: أن درجات الحرارة تصل سالب 2 في سانت كاترين وهناك احتمالية تشكل الثلوج على سلاسل جبال وسط سيناء ولذا تم غلق المنشآت السياحية من الثلاثاء وحتى الخميس.

وتابعت: لم يوجد أى تجمعات ثلجية داخل المناطق الداخلية بالقاهرة، ولكن تشهد انخفاضات ملحوظة فى درجات الحرارة المعتاد عليها خلال فصل الشتاء، لافتة إلى أن يستمر سقوط الأمطار، وبالفعل بدأت بأمطار خفيفة على السلوم ومطروح، وحتى أنها استمرت بأمطار غزيرة من صباح اليوم على الإسكندرية والسلوم، وأيضا سوف تمتد على مطروح والعريش ورفح.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصنيع السيارات الطائرة.. الصين تطرح كالرمان كينج KARLMANN KING أغلى وأفخم suv في العالم | صور

دراسة تظهر الحقيقة..هل فيتامين سي يمنع الإصابة بـ كورونا

باقة أقل من 300 ألف جنيه .. أفضل 5 سيارات زيرو في هذه الفئة | صور