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أخبار البلد

مدبولي يُوجه الوزراء بالتواصل المستمر مع أعضاء البرلمان لتحقيق مصالح المواطنين

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:44 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.


واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشادة بالافتتاحات الرئاسية التي شهدتها محافظة الإسماعيلية، أمس الثلاثاء، والتي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها الشكر في هذا الصدد لوزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولقواتنا المسلحة، ولوزيرة الصحة والسكان، والعاملين بالوزارة، ولوزير التعليم العالي والبحث العلميّ، وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، على الجهود المبذولة في قطاع تقديم الخدمات الصحية.


وأشار إلى أن الدولة تضع الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على أجندة الأولويات، وذلك ضمن استراتيجيتها لبناء الإنسان المصري. 


ولفت مدبولي إلى اللقاء الذي عقده أمس مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور زعيم الأغلبية، والأمين العام لحزب " مستقبل وطن"، مؤكدا أن اللقاء كان مثمرا للغاية في ضوء الحرص على التواصل المستمر مع البرلمان، بما يُسهم في  تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.


 وفي سياق ذلك، وجه رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بأن يكون هناك تواصل مستمر مع أعضاء مجلس النواب، وكذلك تواصل المسئولين الفاعلين بكل وزارة من الذين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات، وحل المشكلات الخاصة بالدوائر الانتخابية للنواب.


وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "استمعت لجميع الآراء والأفكار التي طرحها رؤساء اللجان النوعية في لقاء أمس، وعلقت على ما تم طرحه من مقترحات وما تم عرضه من مشكلات تواجه المواطنين في دوائرهم الانتخابية".


وتابع: "شرحت وجهة النظر في العديد من الملفات المهمة، وهو ما أسهم بدوره في توضيح الصورة العامة لتوجهات الحكومة، وكذا تفاصيل المشروعات التي تقوم بتنفيذها حاليًا على مستوى الجمهورية"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هذا اللقاء بصورة دورية، وأن نعمل على تفعيل التعاون فيما بين الحكومة والبرلمان؛ لتحقيق مصلحة المواطنين.


كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق، خلال لقاء أمس أيضًا، على مناقشة مشروعات القوانين في اللجان النوعية المختصة بها في مجلس النواب، وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا الأسلوب سيختصر الوقت بصورة أكبر في مناقشة القوانين المقترحة، ويدفع إلى تنفيذها بشكل أسرع، بما يخدم مصالح المواطن المصري، ويسهم في الوقت نفسه في توسيع أطر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتبادل الآراء حول هذه القضايا.


في سياق آخر، وجه رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية، بضرورة المتابعة اللحظية للجهود المبذولة لمواجهة آثار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، مشددا على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى جميع المحافظات، والتعامل الفوري مع آثار هذه التقلبات.
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