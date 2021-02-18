ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال وسقوط النصر





وأحرز إدسون فيليبي دا كروز هدف القادسية، وهدف المباراة الوحيد بالدقيقة 23 من عمر اللقاء.

ولم يستطع النصر العودة في نتيجة المباراة، وظلت النتيجة على حالها منذ تقدم القادسية وحتى النهاية، ليفوز القادسية بالمواجهة بهدف نظيف.

ورفع القادسية رصيده إلى المركز السادس، وبات لديه 28 نقطة، فيما توقف رصيد النصر عند النقطة 25 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي.





وحقق الهلال السعودي فوزا عريضا بثلاثة أهداف دون رد على الاتفاق، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري السعودي.





ورفع الهلال رصيده إلى النقطة 36 في المركز الثاني، ويبعد بفارق نقطتين عن الشباب صاحب الصدارة بـ 38 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري السعودي كالاتي "صورة"...

حقق فريق القادسية فوزا صعبا على النصر، مساء اليوم الخميس، بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأمير سعيد بن جلوي، ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري السعودي.