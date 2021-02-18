ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال وسقوط النصر

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:34 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق القادسية فوزا صعبا على النصر، مساء اليوم الخميس، بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأمير سعيد بن جلوي، ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري السعودي.

وأحرز إدسون فيليبي دا كروز هدف القادسية، وهدف المباراة الوحيد بالدقيقة 23 من عمر اللقاء.

ولم يستطع النصر العودة في نتيجة المباراة، وظلت النتيجة على حالها منذ تقدم القادسية وحتى النهاية، ليفوز القادسية بالمواجهة بهدف نظيف.

ورفع القادسية رصيده إلى المركز السادس، وبات لديه 28 نقطة، فيما توقف رصيد النصر عند النقطة 25 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي.

وحقق الهلال السعودي فوزا عريضا بثلاثة أهداف دون رد على الاتفاق، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري السعودي.

ورفع الهلال رصيده إلى النقطة 36 في المركز الثاني، ويبعد بفارق نقطتين عن الشباب صاحب الصدارة بـ 38 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري السعودي كالاتي "صورة"...
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال وسقوط النصر
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعاون كارتيرون يهزم أهلي السومة بثلاثية في الدوري السعودي

لايبزيج يرتقي لصدارة الدوري الألماني مؤقتا بفوزه 1-0 على شتوتجارت

الأهلي يسقط بثلاثية أمام القادسية بالدوري السعودي

بقيادة هالاند.. دورتموند يهزم لايبزيج 3-1 ويحرمه من صدارة البوندسليجا

الدوري السعودي.. ترتيب الفرق بعد نهاية مباريات اليوم

نتائج مباريات الدوري السعودي .. الشباب يهزم النصر 3-0

ترشيحاتنا

لماذا قرر وزير التعليم التحدث للرأي العام في السادسة من مساء اليوم؟| تفاصيل

سيدة ناسا الأولى.. من هي فرح علي أول امرأة على المريخ؟

3 أسباب تجعل ليفربول يفكر في التعاقد مع محمد الشناوي حارس الاهلي

ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية 30%

كوني فخورة.. رغد صدام حسين تكشف تعليق معمر القذافي على إعدام والدها

هل يفلت فرجاني ساسي من قبضة الزمالك.. مجلس الإدارة متمسك واللاعب يجبرهم على قبول شروطه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد آخر جلسة تصوير خضعت لها.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب كشفت عن أنوثتها وإنقاص وزنها

تسببت في تصادم 3 سيارات.. سيدة تشرب الكحول بشراهة أثناء القيادة

مواصفات تويوتا برادو وأسعارها في السوق السعودي