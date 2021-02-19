في أول اجتماع لقومي المرأة بالدقهلية.. تحديد الأنشطة الداعمة للمبادرات الرئاسية

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية برئاسة الدكتور امينة ابراهيم شلبي مقرر فرع الدقهلية وإيمان الطرشوبي المقررة المناوبة أمس الخميس اجتماعه الشهرى الأول بعد التشكيل الجديد .



وافتتحت الدكتورة أمينة شلبي الاجتماع بالترحيب بالعضوات الجدد وهن الدكتورة شيرين حامد ابو ورده والدكتورة سحر عبد العزيز الدكروري والدكتورة داليا السيد الاتربي لصدور قرار الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بتعيينهن بفرع المجلس بالدقهلية كما رحبت بباقي العضوات في جو يسوده المحبة والتعاون الصادق في العمل كفريق عمل متكامل ومتعاون .





كما تم التصديق على المحضر السابق كما تم عرض ومناقشة جميع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وهي خطة عمل المجلس علي مدار الثلاثة أشهر المقبلة وتم مناقشة اقتراحات جميع العضوات وتوزيع المهام والادوار.





وتم تحديد الأنشطة المدعمة للمبادرات الرئاسية لرئيس الجمهورية والخاصة بمبادرة حياة كريمة ومبادرة ١٠٠ مليون صحة لدعم صحة المرأة المصرية وهي كما يلي الموافقة على مقترحا الدكتورة سحر الدكروري وهما الإستعداد والتجهيز لمبادرة مواجهة العنف ضد المرأة بشتي أنواعه "أنتي قوية" بالتنسيق مع كافة الهيئات المنوطة بذلك ومنها وحدة المرأة الآمنة بكلية الطب بالاضافه الى التجهيز لمبادرة " إحنا معاكي عيشيها بصحة" للتوعية بأخطار التدخين ومواد الإدمان وسوء إستخدام الأدوية بالتعاون مع كافة الهيئات المنوطة مثل وحدة مكافحة الإدمان والتعاطي بمحافظة الدقهلية ولجنة مواجهة الإدمان بجامعة المنصورة.





ووافق الأعضاء على مقترح الدكتورة شيرين أبو وردة لعقد مؤتمر هام بعنوان " صانعات رواد متحدي الإعاقة" وهو مؤتمر مجتمعي يهدف لمناقشة مشاكل أمهات ذوي الهمم ومتحدي الإعاقة ومحاولة التوصل لحلول وآليات لتحسين أداء الخدمات الحكومية المقدمة لهم بمساعدة المسؤولين في كافة الهيئات والقطاعات المجتمعية التي تخدم تلك الفئة الهامة من قطاع المجتمع.



وعلى هامش اليوم العالمي للسرطان تمت مناقشة تجهيزات ندوه متخافيش "احنا معاك" بالتعاون مع مؤسسه بهية التي تم التنسيق معها بواسطة إيمان الطرشوبي والمنسق العام للندوة الدكتورة داليا الأتربي والمزمع إقامتها يوم السبت ٢٠ فبراير بنادي جزيره الورد بالمنصورة

