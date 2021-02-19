بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد العتيق في الفيوم

أناب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، لافتتاح مسجد العتيق بقرية نقاليفة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم يوسف الصديق، بعد إحلاله وتجديده وفرشة على نفقة وزارة الأوقاف، بتكلفة بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه.

وأدى سكرتير عام المحافظة، يرافقه المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس و الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ خالد ميهوب كبير مفتشى المساجد بأوقاف الفيوم والشيخ سيد سليمان مدير إدارة أوقاف سنورس ثان والمهندس شعبان أمين رئيس الوحدة المحلية لقرية نقاليفة بمركز سنورس وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور أهالى القرية.





وألقى الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم خطبة الجمعة وكان موضوعها بعنوان "تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية"

وقام بتلاوة القرآن الكريم لصلاة الجمعة الشيخ أحمد الزينى

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أناب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، لافتتاح مسجد ابراهيم عبد الجليل بقرية الصعايدة التابعة لمركز يوسف الصديق، بعد إحلاله وتجديده وفرشة على نفقة وزارة الأوقاف، بتكلفة بلغت مليون جنية.

وقد أدى سكرتير عام المحافظة، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.



