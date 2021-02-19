نشرة المرأة والصحة .. أضرار إعادة تسخين الطعام .. ماذا يحدث لك عندما تتناول الكرنب؟

يعد محشى الكرنب من الأطباق الرئيسية التى يتناولها المصريون عندما يكن الطقس شديد البرودة هذا إلى جانب الاطباق الاخرى التى يستخدم فيها الكرنب حيث يمنح الجسم الشعور بالدفء .. ولكن ماهى الفوائد الاخرى لهذا الطعام.

تعد الرئة من اهم الاجزاء الحيوية فى جسم الانسان واى خلل يصيبها قد يدمر حياة الانسان وبالغم من ذلك لانعلم عنها الكثير ولا عن الامراض التى يمكن أن تهددها.



