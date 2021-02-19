نشرة المرأة والصحة .. أضرار إعادة تسخين الطعام .. ماذا يحدث لك عندما تتناول الكرنب؟
الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:03 م
اضرار تسخين الطعام
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير التالي...
يستخدم زيت الطعام
مرة واحدة فقط والبعض الآخر يعيد استخدامه عدة مرات، ينصح خبراء التغذية باستخدام زيت الطعام مرة واحدة فقط، في حين أن المطاعم التي تحتوي على المعدات المناسبة يمكنها إعادة استخدام الزيت عدة مرات.
من المعروف ان السمنة هي البوابة الأولى للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، كأمراض القلب، والسكري، ومشاكل ضغط الدم، وغيرها من الامراض الخطيرة، ويمكن خسارة الوزن بإتباع بعض النصائح البسيطة التي يمكن ان تساعدك على خسارة الوزن، وتجنب الإصابة بهذه الأمراض المزمنة.
يعد محشى الكرنب من الأطباق الرئيسية التى يتناولها المصريون عندما يكن الطقس شديد البرودة هذا إلى جانب الاطباق الاخرى التى يستخدم فيها الكرنب حيث يمنح الجسم الشعور بالدفء .. ولكن ماهى الفوائد الاخرى لهذا الطعام.
تعد الرئة من اهم الاجزاء الحيوية فى جسم الانسان واى خلل يصيبها قد يدمر حياة الانسان وبالغم من ذلك لانعلم عنها الكثير ولا عن الامراض التى يمكن أن تهددها.