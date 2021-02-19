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فن

صبا مبارك تخطف أنظار متابعيها بأحدث إطلالة لها .. شاهد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:35 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة صبا مبارك، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديد لها.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات ما بين: "قمر ما شاء الله.. الله يسعدك .. جميله جدا .. زى القمر".

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

وقدمت الفنانة صبا مبارك عددا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد: الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.

صبا مبارك، ممثلة أردنية ولدت في عجلون الأردن عام 1971م. تخرجت من جامعة اليرموك وتخصصت في المسرح عام 2001م.

مسلسل "قمر وسحر" هو أول مسلسل شاركت فيه الممثلة صبا مبارك عن طريق أمها الفنانة "حنان الآغا" وكانت هذه أول خطواتها في التمثيل وهي الآن من أكبر نجمات الدراما العربية لاشتراكها في العديد من المسلسلات.


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