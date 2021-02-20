ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن | رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث تصريحاتها.. مفاجأة عن تجسيد مسلسل لؤلؤ لقصة حياة شيرين عبدالوهاب

السبت 20/فبراير/2021 - 01:00 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
Advertisements
سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

نشرت الفنانة مي عمر، منشورًا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت به على مشاركتها في مسلسل «لؤلؤ» بعد عرض آخر حلقاته، وحالة الجدل التي سادت على السوشيال ميديا. 

أثارت الفنانة رانيا يوسف، حالة كبيرة من الجدل بعد حلقتها أمس ببرنامج «ليلة الخميس» عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد تصريحها برفض الزواج، وتفضيلها للحب بدون زواج. 

حظيت حلقة أمس من برنامج «ليلة الخميس» عبر قناة mbc مصر الفضائية، على اهتمام عدد من نشطاء السوشيال ميديا الذين تداولوا تصريحات الضيوف في الحلقة، وكانوا: «رانيا يوسف ومجدي عبد الغني وحسن شاكوش». 

قالت الفنانة مي عمر، إن مسلسل لؤلؤ لا يمثل قصة الفنانة شيرين عبدالوهاب، معقبة: "الجميع في البداية، قال إن المسلسل يحكي قصة الفنانة شيرين عبدالوهاب".

انتهت الفنانة لقاء الخميسي، من تسجيل 3 أغاني خلال الفترة الحالية، وتستعد لتصويرهم على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة القليلة المُقبلة، تمهيدًا لطرحهم منفردين. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار رانيا يوسف| تسريب صوتي جديد في أزمة الحجاب.. حقيقة إصابتها بكورونا

#مي_عمر يتصدر تويتر تفاعلًا مع مسلسل "لؤلؤ"

فيديو جراف.. تعاطف وغضب وانتقادات.. نهاية مسلسل لؤلؤ تثير حالة من الجدل

حب من غير جواز.. رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث تصريحاتها

صاروخ وقنبلة .. مجدي عبد الغني يعلق على فساتين رانيا يوسف

مي عمر تكشف مفاجأة عن تجسيد مسلسل لؤلؤ لقصة حياة شيرين عبدالوهاب.. فيديو

ترشيحاتنا

المريخ السوداني: هناك جلسات استماع مع لاعبي الفريق قبل شكوي كهربا لإدارة الأهلي

بالفيديو.. أحمد فهمي يتعرض لحادث مروع في "قارئة الفنجان"

غابت الإنسانية.. 3 أشخاص يحرقون طفلا سعوديا بسبب موبايل.. وتحرك عاجل من السلطات

القصة الكاملة لامتلاك طفل مصري سيارة RANGE ROVER سعرها 3 ملايين جنيه بلوحات مميزة ..صور

للرجال فقط.. تناول اللفت يوميا وشاهد تأثيره على صحتك

السودان يحذر من "كارثة عطش" بسبب سد النهضة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الحلقة الاخيرة من مسلسل لؤلؤ .. تعرف علي اسعار سيارات مي عمر

طريقة عمل الترايفل البطاطا.. خطوة بخطوة

طريقة تحضير السحلب فى المنزل