أخبار الفن | رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث تصريحاتها.. مفاجأة عن تجسيد مسلسل لؤلؤ لقصة حياة شيرين عبدالوهاب

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:





نشرت الفنانة مي عمر، منشورًا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت به على مشاركتها في مسلسل «لؤلؤ» بعد عرض آخر حلقاته، وحالة الجدل التي سادت على السوشيال ميديا.





أثارت الفنانة رانيا يوسف، حالة كبيرة من الجدل بعد حلقتها أمس ببرنامج «ليلة الخميس» عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد تصريحها برفض الزواج، وتفضيلها للحب بدون زواج.





حظيت حلقة أمس من برنامج «ليلة الخميس» عبر قناة mbc مصر الفضائية، على اهتمام عدد من نشطاء السوشيال ميديا الذين تداولوا تصريحات الضيوف في الحلقة، وكانوا: «رانيا يوسف ومجدي عبد الغني وحسن شاكوش».





قالت الفنانة مي عمر، إن مسلسل لؤلؤ لا يمثل قصة الفنانة شيرين عبدالوهاب، معقبة: "الجميع في البداية، قال إن المسلسل يحكي قصة الفنانة شيرين عبدالوهاب".





انتهت الفنانة لقاء الخميسي، من تسجيل 3 أغاني خلال الفترة الحالية، وتستعد لتصويرهم على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة القليلة المُقبلة، تمهيدًا لطرحهم منفردين.



