ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب 500 جنيه.. وضع له السم بقطعة جاتوه.. تفاصيل مقتل عامل علي يد صديقه بالإسماعيلية

السبت 20/فبراير/2021 - 02:08 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
استدعت النيابة العامة بمحافظة الاسماعيلية، عامل بأحد المقاهي الشعبية، والشاهد الوحيد، في واقعة مقتل شاب علي يد صديقه، بعد دس السم له داخل قطعة جاتوه.

من جهتها، كشفت المصادر، سبب إرتكاب الجريمة، وهو نشوب خلافات مادية بين الطرفين، ومطالبة المجني عليه الجاني بتسديد مبلغ مالي قدره 500 جنيه، سبق واقرضهم له، دون ان يستعيده، وقيام الجاني بالتهرب منه أكثر من مرة، الي ان اتفق معه علي اللقاء باحد المقاهي الشعبية، بادعاء تسديد الدين، ولكنه قام بدس السم له بقطعة جاتوه، كان قد احضرها له، بحجة التصالح.

لفظ شاب ثلاثيني أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم الجمعة، متأثرًا بتناوله قطعة حلوى مسمومة بالإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا يفيد بمصرع شاب يدعى " س. م. س" 30 عامًا، عامل في الاستثمار إثر تناوله قطعة جاتوه.

وتوصلت التحريات إلى أن خلاف بين المجني عليه وأحد أصدقائه دفعه إلى وضع السم له داخل قطعة من الجاتوه.

وقالت مصادر أمنية، إن فريقًا من البحث الجنائي بمباحث قسم ثالث، توصل لهوية الجاني، وتبين أنه زميل للمجني عليه في العمل بإحدى شركات الاستثمار، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بعد فشل محاولة اختبائه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مقتل طالب على يد صديقه بالإسماعيلية

الغيرة نار... القصة الكاملة لتسمم٣ طالبات ووفاة إحداهن بالإسكندرية

بيغيروا منهم.. 3 طالبات يدسنّ السم في الجاتوه ويقتلن صديقتهن ويصبن 5 بالإسكندرية

مبروك عطية عن وفاة طالبة مسمومة: «النفس أخطر من الشيطان والدنيا حالها اتشقلب»

غدا.. استئناف محاكمة 17 متهمًا بخطف رجل أعمال بأحد المقاهي في الإسماعيلية

تأجيل محاكمة 17 متهما بخطف رجل أعمال في الإسماعيلية

ترشيحاتنا

الدولار بـ 15.69 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات السبت

ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في دولة عربية

هنقدر نقلع الماسك تاني.. استشاري الجهاز الهضمي يزف بشرى سارة لمرضى كورونا

من الألماس وجلد التمساح.. سعر خرافي لـ ساعة مي عمر في أحدث ظهور لها

لبحث إمكانية ضمه.. وفد إنجليزي يتابع مصطفى محمد أمام ألانيا سبور.. اليوم

مصري الجنسية.. بيان مهم للداخلية الفلسطينية بعد العثور على جثة قذفتها أمواج البحر بغزة

Advertisements

بتوقيع وزير التعليم.. الجدول الرسمي النهائي لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يصل المديريات استعدادا لتطبيقه

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

أحرجت العريس .. عروس تطلب طلبا غير لائق في حفل زفافها.. شاهد

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

قرار نهائي.. عودة الدراسة بالجامعات السبت المقبل

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

إهانة لا تغتفر.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

النيابة في اتهام سفاح الجيزة بقتل شقيقة زوجته: وعد ضحيته بالزواج وخنقها

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

وزير الرياضة ينهي الجدل: أزمة الحجز على أرصدة الزمالك في طريقها إلى الحل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف.. 3 طرق جديدة لمواجهة اكتئاب كورونا

طريقة عمل شوربة السبانخ بـ 4 وصفات للشيف شربيني

وزير النقل يتفقد برج إشارات محطة قطارات ديروط.. صور