بسبب 500 جنيه.. وضع له السم بقطعة جاتوه.. تفاصيل مقتل عامل علي يد صديقه بالإسماعيلية

استدعت النيابة العامة بمحافظة الاسماعيلية ، عامل بأحد المقاهي الشعبية، والشاهد الوحيد، في واقعة مقتل شاب علي يد صديقه، بعد دس السم له داخل قطعة جاتوه.





من جهتها، كشفت المصادر، سبب إرتكاب الجريمة، وهو نشوب خلافات مادية بين الطرفين، ومطالبة المجني عليه الجاني بتسديد مبلغ مالي قدره 500 جنيه، سبق واقرضهم له، دون ان يستعيده، وقيام الجاني بالتهرب منه أكثر من مرة، الي ان اتفق معه علي اللقاء باحد المقاهي الشعبية، بادعاء تسديد الدين، ولكنه قام بدس السم له بقطعة جاتوه، كان قد احضرها له، بحجة التصالح.





لفظ شاب ثلاثيني أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم الجمعة، متأثرًا بتناوله قطعة حلوى مسمومة بالإسماعيلية.





تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا يفيد بمصرع شاب يدعى " س. م. س" 30 عامًا، عامل في الاستثمار إثر تناوله قطعة جاتوه.





وتوصلت التحريات إلى أن خلاف بين المجني عليه وأحد أصدقائه دفعه إلى وضع السم له داخل قطعة من الجاتوه.





وقالت مصادر أمنية، إن فريقًا من البحث الجنائي بمباحث قسم ثالث، توصل لهوية الجاني، وتبين أنه زميل للمجني عليه في العمل بإحدى شركات الاستثمار، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بعد فشل محاولة اختبائه.