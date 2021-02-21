حبس عصابة تخصصت فى السرقة من داخل السيارات بمصر الجديدة

قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات بمصر الجديدة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل للوقوف على حقيقتها.





وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة فى الإيقاع بعناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات بمصر الجديدة، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق.





وكان اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، تلقى إخطارا من المقدم أحمد وجيه، رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بورود بلاغ من صاحب شركة قرر بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم، قام بركن سيارته بدائرة القسم ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج الأمامى للسيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.





بتكثيف التحريات وجمع المعلومات التي تمت تحت إشراف اللواء محمد عبد الله، نائب مدير مباحث القاهرة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها مستأجرة وبحوزة شخصين لهما معلومات جنائية، وأنهما وراء ارتكاب الواقعة، أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.





وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب التتبع وكسر الزجاج، تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى بمسكنهما وكمية من الملابس والأحذية الجديدة وأقرا بشرائهما من متحصلات الواقعة وإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستأجرة، وأقرا باستخدامها فى وقائع السرقة.





وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







