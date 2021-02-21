متخافيش إحنا معاكى .. قومي المرأة بالدقهلية يحيي اليوم العالمي للسرطان

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلي ة السبت ندوة على هامش اليوم العالمي للسرطان وفي إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية تحت شعار " متخافيش احنا معاكى" بالتعاون مع مؤسسة بهية، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي مقررة المجلس القومي للمرأة وبريادة الدكتورة أمينة شلبي مقررة المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية وإيمان طرشوبي المقرر المناوب وتنسيق الدكتورة داليا الأتربي عضو المجلس القومي للمرأة . على





جاءت الندوة بدعم الدكتورة فرحة الشناوي عضو مجلس النواب ومقررة المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية الأسبق و بتشريف ودعم الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب وعميد كلية الطب السابق والدكتورة أمينة النمر عميدة كلية التمريض والدكتورة وفاء فتحي وكيل كلية التمريض لشؤون البيئة وخدمة المجتمع ومشاركة الدكتورة شيرين أبو وردة عميد كلية التجارة جامعة كفر الشيخ وعضو المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية والدكتورة سحر عبد العزيز الدكروري رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية الأسبق بكلية الطب جامعة المنصورة وعضو المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية، وأساتذة الجامعة بمختلف الكليات وجميع عضوات المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية الفضليات والرائدات الريفيات.





بدأت الندوة بنبذة قصيرة عن مؤسسة بهية وتطرقت إلي ضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي يبدأ بالكشف الذاتي والفحوصات الدورية للمرأة وخاصة بعد سن الأربعين وطرق الوقاية ثم طرق العلاج وأهمية المتابعة الدقيقة بعد العلاج الجراحي بدلالات الأورام وكافة فحوصات الأشعة الهامة.





كما قدمت عضوات المجلس مجموعة من المقترحات وآليات التنفيذ لتحسين العمل لخدمة المرأة مع الاستعداد للمشاركة في تنفيذ تلك الآليات.



