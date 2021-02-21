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توك شو

ضحية مستريح البيتكوين: حصل على 200 مليون جنيه من ضحاياه في أسوان

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:57 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قالت فردوس عبد المنعم، من ضحايا البيتكوين في أسوان، إن مستريح البيتكوين بدأ في العمل منذ 2017، وعدد ضحاياه تعدى ال300 شخص  بمبلغ تخطى الـ 200 مليون جنيه.

واسترسلت "عبد المنعم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، أن مستريح البيتكوين حصل منها ومن أقاربها على ما يقارب من 3 مليون جنيه، وكان يمنحهم نسبة تتراوح من 50 إلى 80% كل 16 شهر.

وتابعت: مستريح البيتكوين كان يقدم عروضا مغرية للغاية من أجل إعادة الربح مرة أخرى، وقبل أن نعمل معه تابعنا تعاملاته السابقة عن طريق الإنترنت ولهذا لم نشك به.

وأضافت: مستريح البيتكوين أنتج عملة خاصة له.
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