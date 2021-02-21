ضحية مستريح البيتكوين: حصل على 200 مليون جنيه من ضحاياه في أسوان

قالت فردوس عبد المنعم، من ضحايا البيتكوين في أسوان، إن مستريح البيتكوين بدأ في العمل منذ 2017، وعدد ضحاياه تعدى ال300 شخص بمبلغ تخطى الـ 200 مليون جنيه.



