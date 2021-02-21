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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ سامح حسين على إنستجرام

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:08 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شارك الفنان سامح حسين متابعيه بصورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:


وحشنى تمثيلك - منور الدنيا - ربنا يحفظك



يذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين السينمائية كانت في فيلم "عيش حياتك"، الذى تم عرضه في فبراير من العام الماضي، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول "إبراهيم" الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وتتسم حياته بالروتينية الشديدة، ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة التي يعمل بها، يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه، لأنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه، تأليف وسام حامد، إخراج تامر بسيوني، وشارك سامح في البطولة: ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أحمد حلاوة، أحمد التهامي.


و كانت آخر الأعمال الدرامية للفنان سامح حسين، هو مسلسل "سرايا حمدين"، ويتشارك من خلاله البطولة مع نيرمين ماهر، وراندا البحيري، ومحمد ثروت، وإيناس مكي، وأحمد حلاوة، وإيمان السيد، وعماد رشاد، ومصطفى أبو سريع، وعلاء مرسي، وجيهان خليل، وياسر الطوبجي، وأحمد التهامي، وندى عادل، وكارولين عزمي، وإبرام سمير".

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