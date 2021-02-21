محافظ القليوبية يتابع أعمال تركيب شبكة الغازات بمستشفى الحميات.. صور

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عددا من المشروعات بمدينة بنها للوقف على نسب الأعمال والتنفيذ بها، وبدأ المحافظ الجولة بتفقد منطقة أسفل كوبري الشموت بمدينة بنها، حيث تفقد تواجد مياه نتيجة وجود رشح من ترعة قديمة لم يتم تغطيتها بشكل ملائم وهذه المشكلة تحدث منذ عدة سنوات.





وعلى الفور نسق المحافظ مع رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري لمعالجة تغطية الترعة الذى أكد على إدراج المنطقة ضمن خطة التطوير التى تتم أسفل كوبري الشموت ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد.







وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال تركيب شبكة الغازات بمستشفى الحميات، كما تابع المحافظ أعمال تجديد الأقسام الداخلية ودورات المياه، حيث أكد مدير المستشفى أنه تم الانتهاء منها وتسليمها وجار توريد تنك الأكسجين وإدخال المستشفى الخدمة لتساهم في زيادة عدد الأسرة من 45 سريرا إلى 105 أسرة.



وتابع المحافظ الجولة تركيب التجهيزات الطبية بالمبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمي واطمأن الهجان من مديرة المستشفى على سير العمل وشدد على ضرورة حسن التعامل مع المرضى، والعمل على راحتهم وتوفير جميع ما يلزم من أدوية ومستلزمات والتواصل بشكل دائم مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات.



من جانبه أكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية ، أنه يجرى حاليا أعمال تطوير ورصف عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة وذلك لسيولة الحركة المرورية والعمل على راحة المواطنين.



وقال رفعت فى تصريح خاص لـ صدى البلد اليوم إنه جار الانتهاء من رصف مدخل مدينة كفر شكر وأعمال تطوير شارع كفر منصور ورفع كفاءة الإنارة وإزالة جميع تراكمات القمامة وأيضا متابعة إنشاء سلم لسكان عمارات الملفات واستكمال الأعمال بها وحل مشكلاتهم التى كانوا يعانون منها منذ سنوات.



وأضاف رئيس المدينة أن الأجهزة المحلية بمجلس المدينة قامت بمتابعة استكمال تركيب أعمده الإنارة بمنطقة السوق الجديده بناحية الوحدة بقرية المنشأة الكبرى حيث تم متابعة إصلاح الكشافات المعطلة على جسر طراد النيل ورفع كفاءة الإنارة.



وأشار رفعت إلى أن جميع أجهزة المدينة تعمل بصفة مستمرة على صيانة وإصلاح كافة الخدمات والمرافق في شتى المجالات لراحة وخدمة المواطنين بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات لهم وإشاعة الرضا بينهم.



ثم تابع الهجان جولته بتفقد مستشفى حميات بنها لمتابعة أعمال تركيب شبكة الغازات بمستشفى الحميات والتي سيتم الانتهاء منها خلال أيام بالإضافة للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد.