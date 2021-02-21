ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقابة البناء تحصل على حكم قضائي بإلزام أسمنت المنيا باتفاقية العمل الجماعية

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:02 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
حصلت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، من خلال إدارة الشئون القانونية، على حكم بإلزام شركة كليوباترا لصناعة مواد البناء، بتنفيذ اتفاقية العمل الجماعية للعاملين بمصنع أسمنت المنيا التابع لشركة أسمنت حلوان والمحررة في أكتوبر 2018 والمنشورة في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 258 تابع في 15 نوفمبر 2018.

وأشار عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، إلى أنه تم التقدم بكتاب إلى رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة القوى العاملة في 5 ديسمبر 2018، بسبب قيام أعضاء اللجنة الإدارية للعاملين بمصنع أسمنت المنيا بتقديم استقالات جماعية من التنظيم النقابي، اعتراضا على تصرفات إدارة شركة أسمنت حلوان والتابع لها مصنع المنيا، وعدم الالتزام بما سبق وتعهدت به في اتفاقيات عملي جماعية عند وبعد بيع الشركة.

وأكد "الجمل" أن تصرفات الإدارة، أثارت حفيظة العاملين، لاسيما مع قرار الغلق، والمطالبة بالحفاظ على تعهداتها بشأن مكتسبات الأعضاء.

وأوضح رئيس النقابة العامة، أن تم الاتفاق على أن تكون هناك عدة بنود للتفاوض مع إدارة الشركة وتمثلت في أولا: المعاش الرضائي وهو المطلب الأساسي لجميع العاملين في مواجهة الشركة لبيع المصنع، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يكون من الشركة البائعة "السويس للأسمنت" وبدون طلب موافقة المدير المباشر.

وأشار الجمل، إلى أن بنود التفاوض تضمنت كذلك زيادة مرتبات العاملين بالمصنع حسب وعد إدارة الشركة مقارنة بأجور باقي شركات المجموعة، وكذلك دراسة فصل مصنع أسمنت المنيا عن مصنع حلوان وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية وخاصة الأرباح المرحلة ونصيب العاملين فيها، لافتا إلى أنه تمت الموافقة أيضا من الإدارة على فتح العقود محددة المدة والنظر في إبرام عقود لعمال المقاول اليومية.

وأشار إلى أنه تم التوافق كذلك على النظر في صرف مكافأة مناسبة للعاملين عند تنفيذ البيع، مع الأخذ في الاعتبار أن يلتزم المشتري بالاستمرار في تطبيق جميع المميزات التي يتقاضاها العاملون طبقا للقانون واللوائح والاتفاقيات الجماعية المبرمة لدى شركة السويس للأسمنت مع النص على تلك المزايا في العقد الجديد مع المشتري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 224 عاملا بشركة خاصة

نقابة البناء والأخشاب: تصفية الحديد والصلب استمرار لنسف شركات قطاع الأعمال

المحمدي: اتفاقية جماعية بتسوية مستحقات 224 عاملًا بـ ميريديان هيلوبوليس

القوى العاملة: توقيع اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 202 عامل بشركة خاصة

"مستقبل وطن" بورسعيد يزف بشرى للعاملين بمصنع المصرية الإسبانية للأسمنت

القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 236 عاملًا بشركة خاصة

ترشيحاتنا

بعد إلغاء ترخيص مزاولة مهنته| تعرف على إجراءات التحقيق مع تامر أمين طبقا للقانون

بإطلالة عصرية.. درة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

لحل الأزمة المالية.. جالاتا سراي يعرض قميص مصطفى محمد للبيع

الوضع مقلق.. نداء عاجل من الصحة العالمية إلى السلطات في تنزانيا بشأن كورونا

بريطانيا تعلن موعد تطعيم جميع سكانها بلقاح كورونا

صحة البرلمان توضح استعدادات الحكومة للموجة الثالثة من كورونا

Advertisements

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

مفاجأة في قضية الطبيب المتحرش .. مهاجم منتخب مصر تعرض للتحرش الجنسي وضرب الطبيب علقة موت .. خاص

الجائحة أوشكت على الانتهاء.. رئيس لجنة مكافحة كورونا يطمئن المواطنين

أيامه معدودة.. شوبير يلمح إلى رحيل لاعب جديد عن بيراميدز

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام.. وشرط وحيد للعودة .. التفاصيل الكاملة

سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

بعد إسقاط ليفربول.. أنشيلوتي يكشف سر إيقاف خطورة محمد صلاح

البكاء إلى هتاف.. كيف غير الرئيس السيسي حياة 8 أسر سكندرية في أسبوعين

خصصه لغير القادرين ببلدته .. حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

أنا حمار ومبفهمش .. مخرج «حلوة الدنيا سكر» يعتذر عن عدم استكمال المسلسل

وزيرة الصحة: دفعات من لقاح فيروس كورونا تصل مصر خلال ساعات

تحرك عاجل من وزير الرياضة.. القصة الكاملة لأزمة بعثة الزمالك فى السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. أسما شريف منير تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

بالفستق والشيكولاتة ونباتي.. وصفات متنوعة لعمل السحلب فى المنزل

بفستان لافت.. شاهد إطلالة زوجة محمد زيدان في حفل عيد ميلادها