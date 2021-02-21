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3 وصفات لمنع تساقط الشعر

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:31 م
3 وصفات لمنع تساقط
3 وصفات لمنع تساقط الشعر
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اسماء محمد
تعد مشاكل تساقط الشعر من أكثر المشكلات الشائعة بين النساء والرجال وتستنفذ أموالا طائلة فى علاجها دون فائدة.


نعرض لكم 3 وصفات سهلة تساعد فى منع تساقط الشعر وعلاج بعض المشاكل الموجودة به وذلك وفقا لما جاء في موقع " stylecraze " .


الكركديه الصينية
تمتلك أوراق وأزهار الكركديه الصينية (Hibiscus rosa-sinensis) أنشطة تعزز نمو الشعر ويمكن استخدامها للتعامل مع تساقط الشعر. 

1-2 زهرة كركديه
5-6 أوراق كركديه
زيت جوز الهند "حسب الحاجة"

طريقة الاستخدام
1. امزجي أزهار وأوراق الكركديه ,أضيفي القليل من زيت جوز الهند إلى هذا الخليط.
2. ضعيه على فروة رأسك ووزعيه على شعرك واتركيه لمدة 30-60 دقيقة.
3. اغسلي شعرك بشامبو خفيف ورطبيه.
يمكنك القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع.

قناع صفار البيض
تحتوي الببتيدات القابلة للذوبان في الماء في صفار البيض على خصائص تحفز نمو الشعر والتي قد تكون مفيدة لعلاج تساقط الشعر.

المكونات:
1 صفار بيضة

طريقة الاستخدام:
1. اخفقي صفار البيض، وضعيه على فروة رأسك واتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2. اشطفيه باستخدام شامبو معطر ثم اتبعيه بالبلسم.
القيام به مرة واحدة في الأسبوع.

الحناء
يمكن أن تساعد الحناء في إعادة نمو الشعر عند وضعها موضعيًا. يعمل تقريبًا مثل المينوكسيديل (دواء يستخدم لعلاج تساقط الشعر) في علاج تساقط الشعر الناجم عن تساقط الشعر الكربي.
 
المكونات:
كوب أوراق الحناء
الماء  حسب الحاجة

طريقة الاستخدام 
1. تُمزج أوراق الحناء بالماء لتشكيل عجينة سميكة.
2. ضعي المعجون على فروة رأسك وافردي الخليط المتبقي على طول شعرك. اتركيه لمدة ساعة.
3. اشطفيه بالماء.
4. يمكنك استخدام أي مسحوق حناء عضوي إذا لم تتوفر الأوراق الطازجة.
تستخدم هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.
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