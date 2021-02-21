3 جهات تحاكمه.. عقوبات بالجملة تلاحق تامر أمين بعد إهانة الصعايدة

يبدو أن الإعلامى تامر أمين لن يجد مفرا من الهروب من العقوبات ضده والتى صدرت كل منها واحدة تلو الاخرى ، لكى تكون زلة اللسان التى صدرت عنه ضد الصعايدة بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير بعد إهانته لأهالى الصعيد والريف.
وقال تامر امين: «الأهالي في مناطق الريف و الصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم بل لينفق الأبناء على آبائهم، وهناك نسبة كبيرة في مناطق الريف و الصعيد بيخلفوا ولاد وبنات، علشان العيال هم اللى يصرفوا على الأب والأم، الولد يوديه ورشة والبنات يشحنوهم على القاهرة علشان يشتغلوا خادمات».
محاكمة تامر أمين 20 مارس
بداية العقوبات ضد تامر أمين جاءت حينما حددت محكمة جنح مدينة نصر، جلسة 20 مارس المقبل، لمحاكمة الإعلامى تامر أمين بتهمة سب وقذف الشعب المصرى وإهانته، في الجنحة المباشرة التى تقدم بها المستشار أشرف ناجى ضده بعد الحلقة التى شهدت تجاوزا ضد الشعب المصرى.
ولم يلبث أن يأخذ تامر أمين أنفاسه حتى صدرت ضده العقوبة الثانية فى هذه الأزمة ، حيث أصدرت نقابة الإعلاميين بيانا أمس أكدت فيه انتهاء التحقيقات أمس السبت الموافق مع تامر أمين مقدم البرامج علي قناة النهار التي استمرت ثلاث ساعات ونصف، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب أولًا المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2.4.6.7. والتي نصت على الآتي:
١ - الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة
٢ - الفقرة رقم 4 تأكيد دور الإعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي
٣ - الفقرة رقم 6 احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة إلى أي فئة من فئات المجتمع
وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7 التي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة.
وبناء عليه صدر قرار الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ رقم (10) لسنة ٢٠٢١ بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لـ تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني لمخالفتة ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر.
إيقاف تامر أمين شهرين
ولم يستطيع تامر أمين مواجهة كل هذه العقوبات التى لاحقته حتى أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى بيان رسمى اليوم العقوبة الثالثة ضده فى هذه الأزمة.
وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه وفقًا للمادة 211 من الدستور الصادر عام 2014 والمادة (94) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللوائح الصادرة تنفيذًا له.
وأضاف المجلس في قراره بعد التحقيق مع تامر أمين في المخالفات المنسوبة له والممثل القانوني لقناة النهار أنه تقرر تغريم القناة 250 ألف جنيه وإنذارها بسحب الترخيص حال تكرار المخالفات ووقف برنامج آخر النهار والحلقات الخاصة بتامر أمين ومنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين.
إحالة البلاغات المقدمة ضده إلى النائب العام
وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة البلاغات المقدمة للمجلس إلى النائب العام.