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محافظات

وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ بورسعيد يلتقيان ممثلى الجمعيات الأهلية ببورسعيد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:32 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
عقدت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، و اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الاثنين اجتماعا موسعا مع ممثلى ورؤساء الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بمحافظة بورسعيد ، وذلك فى إطار زيارة وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم، لمناقشة عدد من الموضوعات مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بما يساهم فى دعم التعاون بين المؤسسات الاجتماعية والجهات المعنية .

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ووجه المحافظ، الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعى لجهودها ودعمها للجمعيات الأهلية ببورسعيد ، لافتا أن إعادة بناء وتأهيل المواطن المصرى هو المهمة الأكبر ، قائلا " ان بورسعيد أعلنت أول محافظة خالية من العشوائيات عام ٢٠١٨ ، وكنا بحاجة للاستعانة بمؤسسات المجتمع المدنى لإعادة تنميط سلوكيات المواطنين فى المناطق السكنية الجديدة لقاطنى العشوائيات والارتقاء بها ، لافتا لجهود مؤسسة مشكاة نور الكبيرة فى هذا الشأن .

من جانبها ، قدمت نيفين القباج الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد و الجمعيات الأهلية ، قائله " إننا نفخر بالتعاون المثمر مع المحافظين ومؤسسات المجتمع المدنى بما يخدم المواطن المصرى ، وأننا نطمح لبناء المواطن ونعنى بالاهتمام بتحسين جوظة حياته منذ الطفولة حتى المعاش " .

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن رئيس الجمهورية اكد على أهمية التغيير المجتمعى والاهتمام بالقوى الناعمة والتى تمثلت فى المبادرات التى أطلقها رئيس الجمهورية الخاصة بتطوير القرى والمناطق الحضرية بما يعطى مصر صورتها وحقها المستحق وهو واجب وطنى وإنسانى للجميع ، وهذا يتطلب التعاون والتكاتف بين الجميع ومؤسسات المجتمع المدنى والأجهزة المعنية ، ومن أجل متطلبات تحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية ،

كما وجهت دكتورة نور الهدى الجمال ، الشكر للوزيرة والمحافظ على دعمهما المستمر لجهود مؤسسة مشكاة نور الخيرية و تحقيق أفضل مستوى من التوعية والخدمات للمواطنين فى المناطق الأكثر احتياجا .
 .
وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ بورسعيد يلتقيان ممثلى الجمعيات الأهلية ببورسعيد
وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ بورسعيد يلتقيان ممثلى الجمعيات الأهلية ببورسعيد
وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ بورسعيد يلتقيان ممثلى الجمعيات الأهلية ببورسعيد
وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ بورسعيد يلتقيان ممثلى الجمعيات الأهلية ببورسعيد
وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ بورسعيد يلتقيان ممثلى الجمعيات الأهلية ببورسعيد
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