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أصل الحكاية

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:27 م
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
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أحمد سالم
للمرة الرابعة على التوالي، اضطر مستشفى زايد التخصصي لتأجيل خروج الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج التاسعة على شاشة التلفزيون المصري، عقب احتجازه منذ 3 شهور بعد إصابته بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من إعلان وائل الإبراشي تعافيه منذ شهر حيث كتب على صفحته الرسمية على فيسبوك: "الحمد لله لقد مّن الله عليّ بالشفاء من فيروس كورونا المستجد"، غير انه بعد ذلك لم يظهر في البرنامج وكشف مقربون عودته إلى بروتوكول العلاج.

وائل الإبراشي واحد من عشرات الإعلاميين الذين أصيبوا بالفيروس المستجد كورونا، لكنه كان الأكثر من خلال المدة التي صارع فيها المرض والأكثر غيابا عن الشاشة.

ولم ترحم وائل الإبراشي الشائعات حيث أشاع البعض تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة، بينما قال آخرون إن السر في غيابه طوال هذه الفترة سوء حالته الصحية وضعف مستوى التنفس.

وعلم صدى البلد من خلال مصادر بالتلفزيون المصري أن وائل الإبراشي، يخضع الآن لفترة نقاهة واستشفاء عقب تعافيه من الفيروس بينما رأى الأطباء استمرار عزله حتى يوم الأحد القادم.

وأكدت المصادر أن الإبراشي قد يعود إلى الشاشة خلال الشهر القادم عائدا لبرنامجه التاسعة الذي يتخلل نشرة التاسعة بالتلفزيون المصري والذي يقدمه بدلا منه مجموعة من الإعلاميين أبرزهم دينا عبد الكريم ويوسف الحسيني.

وكان الاعلامي عمرو أديب قرأ في وقت سابق رسالة من وائل الإبراشي لمتابعيه كتب فيها "نُقلت في سيارة إسعاف وأنا في حالة حرجة وتمكنت كورونا من التهام جزء كبير من رئتيّ، والآن حالتي بدأت في التحسن بالرغم من صعوبة الحالة، وممنوع من الحديث". 
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