الوضع مستقر.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن جائحة كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشرى سارة بشأن انحسار إصابات فيروس كورونا المستجد، متوقعة المزيد من انحسار الفيروس في مصر خلال الفترة المقبلة.





وطالبت "زايد"، خلال حوارها مع مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، جميع المواطنين، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وضرورة المتابعة الدورية للأمراض المزمنة، مشيرة إلى أهمية متابعة الأمراض المزمنة لتقليل الوفيات حال الإصابة بالفيروس.





وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن الوضع الوبائي في مصر مستقر، مشيرة إلى أن مصر أصبح لديها النسخة الرابعة من بروتوكول علاج فيروس كورونا.