موجز السوشيال ميديا .. محمد رمضان يروج لكليبه الجديد.. اطلالة جريئة لـ فيفي عبده .. دينا فؤاد تستعرض لياقتها البدنية

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها:

يحل اليوم ذكرى افتتاح شارع المعز فى منطقة الأزهر بالقاهرة الفاطمية، بعد تطويره، ليكون أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية، إذ تم افتتاحه فى مثل هذا اليوم 22 فبراير من عام 2008.