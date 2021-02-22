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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا .. محمد رمضان يروج لكليبه الجديد.. اطلالة جريئة لـ فيفي عبده .. دينا فؤاد تستعرض لياقتها البدنية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:58 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها:


روج الفنان محمد رمضان للكليب الجديد " ڤيرساتشي " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة  من خلال خاصية الاستوري  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


نشرت الفنانة دينا فؤاد فيديو  جديد من الجيم عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



يحل اليوم  ذكرى افتتاح شارع المعز فى منطقة الأزهر بالقاهرة الفاطمية، بعد تطويره، ليكون أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية، إذ تم افتتاحه فى مثل هذا اليوم 22 فبراير من عام 2008.



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