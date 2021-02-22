آلاف المتظاهرين بالجزائر بالذكرى الثانية للحراك الشعبي.. فيديو

آلاف المتظاهرين في مسيرة في العاصمة الجزائرية والعديد من المدن الأخرى، في الذكرى الثانية للحراك الشعبي ضد النظام، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.





وتعد المسيرة الأكبر في الجزائر العاصمة منذ توقف الحراك بسبب وباء كورونا.





وفي الساعات الأولى من صباح اليوم انتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة في وسط العاصمة الجزائرية، وشددت الرقابة على كل مداخلها، تحسبا لمظاهرات محتملة بمناسبة مرور سنتين على الحراك الشعبي ضد النظام.





وبدأت مسيرة العاصمة بمئات الأشخاص في ساحة أودان وساحة موريتانيا الذين تحدوا قوات الشرطة لينضم إليهم آلاف المتظاهرين من المارة قرب ساحة البريد المركزي مهد الحراك في العاصمة.





وردّد المتظاهرون الشعارات المعتادة للحراك "دولة مدنية وليس عسكرية" و"الجنرالات إلى المزبلة" و"الجزائر ستستعيد استقلالها" من سلطة النظام الحاكم.

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها مشاركة