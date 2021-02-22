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تكنولوجيا

بإمكانات رائعة .. فيفو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها vivo S9

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:01 م
فيفو تعلن الموعد
فيفو تعلن الموعد الرسمى لإطلاق هاتفها vivo S9
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ندى على
أعلنت شركة Vivo  فيفو الصينية، تحديد الموعد الرسمى لهاتفها Vivo S9 من الفئة المتوسطة، يوم 3 مارس القادم، وذلك بعدما أشاعت تسريبات سابقة أنه سيصدر يوم 6 مارس، حيث سيكون الهاتف هو الأول فى هواتف فيفو الذى سيأتى بمعالج من نوع Dimensity 1100 ، كما يأتى بعدد من المواصفات الجيدة منها البطارية ذات السعة الكبيرة. 

وبحسب موقع GSMArena فإن شركة فيفو نشرت عددا من الفيديوهات والملصقات التشويقية على صفحتها الرسمية للإعلان عن هاتفها 
Vivo S9 حيث سيقدم عددا من المواصفات الجيدة مثل هاتف +Vivo X60 Pro الرائد الذى أطلقته مؤخرا ولكن بسعر أرخص كثيرا، بالإضافة إلى عدد من التحسينات فى الكاميرا ، ونوع الشاشة. 


وسيأتى هاتف Vivo S9 بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع   AMOLED ، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة، مع نوتش صغير فى أعلى الشاشة لكاميرات السيلفى. 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Vivo S9 سيصدر ب 2 كاميرا سيلفى الرئيسية منها ستكون بدقة 44 ميجا بيكسل، أما الثانية ستأتى مع عدسة فائقة الاتساع، بالإضافة إلى 3 كاميرات خلفية الأساسية ستأتى بدقة 64 ميجا بيكسل.

وسيعمل هاتف Vivo S9 بمعالج من نوع Dimensity 1100 من شركة ميديا تيك، حيث سيكون أول هاتف من الشركة يتم دعمه بهذا المعالج، بالإضافة إلى حصول الهاتف على تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G . 

ومن المتوقع أن يحصل الهاتف على بطارية بسعة اكبر من 4000 مللى أمبير فى الساعة، مع نظام التشغيل أندرويد 11 ومساحة تخزين داخلى 256 جيجا بايت ، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام. 

ومنذ أيام قليلة، أطلقت الشركة هاتف vivo S7t، الذى يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، والذى يأتى  مدعوما بمعالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 820، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم OriginOS 1.0، المرتكزة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11. 



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