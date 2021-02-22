29 وزارة وهيئة حكومية تصرف رواتبها غدا .. اعرفها





قال تقرير صادر عن وزارة المالية؛ واطلع "صدي البلد" علي نسخة منه؛ إن عمليات صرف الرواتب ستتم علي مدار 4 أيام متتالية؛ ضمن اجراءات الدولة لتبكير عمليات تحويل رواتب الموظفين قبل موعدها لتقليل الزحام علي فروع البنوك لتقليل آثار وباء كورونا حرصا علي مصلحة وصحة العاملين بالدولة، موضحا أن عمليات تحويل الرواتب ستتم عبر 3 مجموعات.





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بجانب هيئات " شئون مجلس النواب، المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس الاعلي للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب".



