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اقتصاد

29 وزارة وهيئة حكومية تصرف رواتبها غدا .. اعرفها

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:00 م
صرف مرتبات
صرف مرتبات
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محمد يحيي
اعلنت وزارة المالية عن بدء صرف رواتب 29 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة، غدا   من الموظفين والعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو بقانون خاص.

قال تقرير صادر عن وزارة المالية؛ واطلع "صدي البلد" علي نسخة منه؛ إن عمليات صرف الرواتب ستتم علي مدار 4 أيام متتالية؛ ضمن اجراءات الدولة لتبكير عمليات تحويل رواتب الموظفين قبل موعدها لتقليل الزحام علي فروع البنوك لتقليل آثار وباء كورونا حرصا علي مصلحة وصحة العاملين بالدولة، موضحا أن عمليات تحويل الرواتب ستتم عبر 3 مجموعات.

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بحسب التقرير فإنه من المستهدف تحويل رواتب 29 وزارة وجهة تابعة ومستقلة من المقيدين بالموازنة العامة للدولة ضمن المجموعة الأولي؛ وتشمل وزارات "الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، النقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوي العاملة، الانتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الداخلية".

بالاضافة لصرف رواتب وزارات"  الأوقاف، الثقافة، الآثار والسياحة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصناعة والتجارة الخارجية، الطيران المدني، السياحة، البيئة، البترول والثروة المعدنية" و جهاتها التابعة والهيئات الخدمية الخاضعة لها علي مستوي المحافظات.
بجانب هيئات " شئون مجلس النواب، المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس الاعلي للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب".

ومع صرف رواتب 29 وزارة وجهة تابعة ومستقلة سيتبقي لها ما يقرب من 28 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة أخري سيتم صرف رواتبهم علي مدار يومين مقبلين.



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