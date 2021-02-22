الحياة مستحيلة .. فاروق الباز يكشف حقيقة فيديو الأصوات المرعبة على سطح المريخ

كشف الدكتور فاروق الباز مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، حقيقة الفيديو الذى تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور أصوات مرعبة على سطح المريخ.





وقال الباز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج " حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة " الحدث اليوم"،:" هذه الأصوات افتراضية وليست حقيقة".





وأوضح:" هذه الأصوات التي يزعم البعض أنها على سطح المريخ كانت عبارة عن اختبار من علماء الفضاء لمستوى الرياح".



