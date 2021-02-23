أساسيات يجب الاحتفاظ بها في متناول اليد أثناء موسم الأنفلونزا

يتعرض الكثير من الأشخاص لنزلات البرد فى موسم الشتاء مع تقلبات الجو، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، يكشف موقع هيلثي عن الأساسيات التي يجب تخزينها خلال موسم الإنفلونزا للبقاء على استعداد ومحاربة العدوى!

1. مناديل

يمكن أن ينتشر الزكام في المنزل ويصيب أفراد الأسرة دون رعاية مناسبة. من الأفضل تخزين الأنسجة مسبقًا والتأكد من استخدامها والتخلص منها على الفور لاحتواء العدوى. قد يتسبب المنديل أو المنشفة الورقية الخشنة في حدوث سحجات بمرور الوقت ، لذا اشترِ المناديل الرخوة لتقليل الاحتكاك.

2. وسادة التدفئة

ستوفر الوسادة الدافئة الراحة لآلام العضلات والجسم ، مما يساعدك على مقاومة القشعريرة والأوجاع التي تعد من الأعراض الشائعة للإنفلونزا. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تدفئة جسمك ستساعد أيضًا في محاربة العدوى بشكل أسرع ، لذا استثمر في وسادة تدفئة جيدة الجودة.

3. زجاجات مياه منفصلة

غالبًا ما يكون لدى العديد من المنازل إبريق أو زجاجة مياه مشتركة يشرب منها الجميع. ولكن تأكد من حصول كل فرد من أفراد الأسرة على زجاجة مياه منفصلة للشرب منها. أيضًا ، قم بشراء زجاجات سعة 1 لتر واجعل كل شخص يشرب ما لا يقل عن 3-4 زجاجات من الماء يوميًا للبقاء رطبًا والحصول على أسرع.

4. ميزان حرارة

مقياس الحرارة ضروري ، بغض النظر عن الموسم. ولكن هذا هو الوقت الذي يمكن أن يكون فيه مقياس الحرارة نعمة لك ويكتشف أي ارتفاع في درجة الحرارة في المقام الأول. تتبع درجة الحرارة مرتين في اليوم ، حيث يحدث ارتفاع في درجة حرارة الجسم غالبًا في المساء بسبب إيقاع الجسم اليومي. من الأفضل استخدام مقياس حرارة غير جراحي ، لأن موازين الحرارة داخل الأذن أو المستقيم ستجعل الشخص المريض أكثر تهيجًا وعدم ارتياح. في الشريان الصدغي ميزان الحرارة عن طريق Exergenمثالي في مثل هذه الحالات ، فهو غير جراحي وسهل الاستخدام. يقيس توازن الحرارة الشرياني ويعطي قراءة دقيقة في 3-5 ثوانٍ ، مع التأكد من أن العوامل الخارجية مثل المناخ أو استهلاك المشروبات الساخنة لا تتداخل مع القراءة. كل ما يتطلبه الأمر هو تمريرة خفيفة على الجبهة ، ويمكنك رؤية النتيجة على الفور على شاشة LCD الرقمية الخاصة بها.

تمنحك ميزة الذاكرة الخاصة به بعض الراحة من تدوين أو تذكر القراءات السابقة ، بحيث يمكنك بسهولة تتبع درجة الحرارة دون بذل الكثير من الجهد. باستخدام هذا الترمومتر الموجود في ترسانتك ، يمكنك أن تطمئن إلى أنه سيتم اكتشاف أي مؤشر للحمى في أقرب وقت ممكن.

5. المطهر

لقد أثبت هذا المنتج أنه فعال للغاية في منع انتقال الفيروسات ، خاصة أثناء جائحة COVID-19. قم بتخزين المطهرات وتأكد من تعقيم الجميع لأيديهم بانتظام ، خاصة إذا كانوا يشعرون بتوعك. في حالة الجفاف بسبب الكحول الموجود في المطهر ، التقط علبة كريم واستخدمها بانتظام.

6. البخاخات المطهرة

إنها مسألة وقت فقط حتى ينتشر الفيروس في جميع أنحاء المنزل بمجرد أن يمرض شخص ما ، وغالبًا ما يكون الجاني هو الأسطح الشائعة حول المنزل التي يلمسها الجميع. قم بشراء رذاذ مطهر واستخدمه بانتظام في جميع أنحاء المنزل لقتل أي جراثيم عالقة والحفاظ على سلامة الجميع.

7. الدواء

من الصعب النوم بشكل مريح عند المرض. تعمل مزيلات الاحتقان ومسكنات الآلام وقطرات السعال على تخفيف بعض الأعراض المصاحبة للأنفلونزا ، بحيث يمكن للمريض الراحة بشكل مريح. لكن لا تستخف بهذا ، خاصة للأطفال. استشر طبيبك مسبقًا للحصول على قائمة بالأدوية واستخدامها واحتفظ بمجموعتين منفصلتين - واحدة للبالغين والأخرى للأطفال. استشر الطبيب دائمًا قبل إعطاء أي دواء!

8. المرطب

تضيف أجهزة الترطيب الرطوبة إلى الهواء وتخفف من البرودة واحتقان الصدر. بالإضافة إلى أنها لا تسمح لبشرتك بالجفاف. شراء مرطب للغرفة وتنظيفه بانتظام ، حتى تتمكن من الراحة بشكل مريح والتعافي بشكل أسرع.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.

