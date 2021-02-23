ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أساسيات يجب الاحتفاظ بها في متناول اليد أثناء موسم الأنفلونزا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:10 ص
أساسيات يجب الاحتفاظ
أساسيات يجب الاحتفاظ بها في متناول اليد أثناء موسم الأنفلونز
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يتعرض الكثير من الأشخاص لنزلات البرد فى موسم الشتاء مع تقلبات الجو، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، يكشف موقع هيلثي عن الأساسيات التي يجب تخزينها خلال موسم الإنفلونزا للبقاء على استعداد ومحاربة العدوى!

1. مناديل
يمكن أن ينتشر الزكام في المنزل ويصيب أفراد الأسرة دون رعاية مناسبة. من الأفضل تخزين الأنسجة مسبقًا والتأكد من استخدامها والتخلص منها على الفور لاحتواء العدوى. قد يتسبب المنديل أو المنشفة الورقية الخشنة في حدوث سحجات بمرور الوقت ، لذا اشترِ المناديل الرخوة لتقليل الاحتكاك.

2. وسادة التدفئة
ستوفر الوسادة الدافئة الراحة لآلام العضلات والجسم ، مما يساعدك على مقاومة القشعريرة والأوجاع التي تعد من الأعراض الشائعة للإنفلونزا. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تدفئة جسمك ستساعد أيضًا في محاربة العدوى بشكل أسرع ، لذا استثمر في وسادة تدفئة جيدة الجودة.

3. زجاجات مياه منفصلة
غالبًا ما يكون لدى العديد من المنازل إبريق أو زجاجة مياه مشتركة يشرب منها الجميع. ولكن تأكد من حصول كل فرد من أفراد الأسرة على زجاجة مياه منفصلة للشرب منها. أيضًا ، قم بشراء زجاجات سعة 1 لتر واجعل كل شخص يشرب ما لا يقل عن 3-4 زجاجات من الماء يوميًا للبقاء رطبًا والحصول على أسرع.

4. ميزان حرارة
مقياس الحرارة ضروري ، بغض النظر عن الموسم. ولكن هذا هو الوقت الذي يمكن أن يكون فيه مقياس الحرارة نعمة لك ويكتشف أي ارتفاع في درجة الحرارة في المقام الأول. تتبع درجة الحرارة مرتين في اليوم ، حيث يحدث ارتفاع في درجة حرارة الجسم غالبًا في المساء بسبب إيقاع الجسم اليومي. من الأفضل استخدام مقياس حرارة غير جراحي ، لأن موازين الحرارة داخل الأذن أو المستقيم ستجعل الشخص المريض أكثر تهيجًا وعدم ارتياح. في الشريان الصدغي ميزان الحرارة عن طريق Exergenمثالي في مثل هذه الحالات ، فهو غير جراحي وسهل الاستخدام. يقيس توازن الحرارة الشرياني ويعطي قراءة دقيقة في 3-5 ثوانٍ ، مع التأكد من أن العوامل الخارجية مثل المناخ أو استهلاك المشروبات الساخنة لا تتداخل مع القراءة. كل ما يتطلبه الأمر هو تمريرة خفيفة على الجبهة ، ويمكنك رؤية النتيجة على الفور على شاشة LCD الرقمية الخاصة بها.

تمنحك ميزة الذاكرة الخاصة به بعض الراحة من تدوين أو تذكر القراءات السابقة ، بحيث يمكنك بسهولة تتبع درجة الحرارة دون بذل الكثير من الجهد. باستخدام هذا الترمومتر الموجود في ترسانتك ، يمكنك أن تطمئن إلى أنه سيتم اكتشاف أي مؤشر للحمى في أقرب وقت ممكن.

5. المطهر
لقد أثبت هذا المنتج أنه فعال للغاية في منع انتقال الفيروسات ، خاصة أثناء جائحة COVID-19. قم بتخزين المطهرات وتأكد من تعقيم الجميع لأيديهم بانتظام ، خاصة إذا كانوا يشعرون بتوعك. في حالة الجفاف بسبب الكحول الموجود في المطهر ، التقط علبة كريم واستخدمها بانتظام.

6. البخاخات المطهرة
إنها مسألة وقت فقط حتى ينتشر الفيروس في جميع أنحاء المنزل بمجرد أن يمرض شخص ما ، وغالبًا ما يكون الجاني هو الأسطح الشائعة حول المنزل التي يلمسها الجميع. قم بشراء رذاذ مطهر واستخدمه بانتظام في جميع أنحاء المنزل لقتل أي جراثيم عالقة والحفاظ على سلامة الجميع.

7. الدواء
من الصعب النوم بشكل مريح عند المرض. تعمل مزيلات الاحتقان ومسكنات الآلام وقطرات السعال على تخفيف بعض الأعراض المصاحبة للأنفلونزا ، بحيث يمكن للمريض الراحة بشكل مريح. لكن لا تستخف بهذا ، خاصة للأطفال. استشر طبيبك مسبقًا للحصول على قائمة بالأدوية واستخدامها واحتفظ بمجموعتين منفصلتين - واحدة للبالغين والأخرى للأطفال. استشر الطبيب دائمًا قبل إعطاء أي دواء!

8. المرطب
تضيف أجهزة الترطيب الرطوبة إلى الهواء وتخفف من البرودة واحتقان الصدر. بالإضافة إلى أنها لا تسمح لبشرتك بالجفاف. شراء مرطب للغرفة وتنظيفه بانتظام ، حتى تتمكن من الراحة بشكل مريح والتعافي بشكل أسرع.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جهاز قياس درجات الحرارة اللاسلكي.. مخادع وزائف

13 حيلة تشعرك بالدفء في الشتاء

انتبه .. معدل ضربات القلب يشير إلى الإصابة بـ كورونا

أفضل علاج لآلام الرقبة والكتف

علاج الديدان عند الأطفال وطرق الوقاية منها

لازم تكشف.. أعراض انخفاض درجة حرارة الجسم

ترشيحاتنا

دادة السينما المصرية.. أبرز المحطات في حياة الفنانة ثريا فخري

سفير مصر في تنزانيا يصدم جماهير الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

شاهد.. انهيار أبناء شعبان عبد الرحيم بالبكاء خلال لقائهم مع ريهام سعيد.. فيديو

من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة قبل النوم ليلا.. يفوز بـ5 نعم وتكفيه 4 شرور

الإصرار على الخطأ غير مطلوب.. شوبير ينتقد سيف زاهر بعد تصريحاته بـ تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

خروج بلا عودة.. قرارات صارمة من الملكة إليزابيث بشأن هاري وميجان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور بي إم دبليو الفئة السابعة أثناء اختبارها

قصة بشرى الشيخ الشعراوي لـ تحية كاريوكا بالجنة قبل وفاتها

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو