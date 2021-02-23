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أخبار العالم

الحزب الليبرالي الحاكم في كندا يواصل تقدمه في استطلاعات الرأي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:54 ص
كندا
كندا
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أ ش أ
واصل الحزب الليبرالي الكندي، بزعامة رئيس الوزراء، جاستن ترودو، تقدمه على حزب المحافظين بقيادة إيرين أوتول، في استطلاعات الرأي، حيث لا يزال دعم الحزبين ثابتا في الاقتراع الوطني. 

وعلى الرغم من أن تقدم الليبراليين بخمس نقاط ليس كبيرا بشكل خاص، إلا أن تقدمهم في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك لا يزال يضعهم في منطقة الأغلبية. 

وازداد الدعم للحزب الديمقراطي الجديد في الأسابيع الأخيرة، في حين أن حزب الخضر والكتلة الكيبيكية لديهم نفس القدر من الدعم كما فعلوا في الانتخابات الفيدرالية لعام 2019، وفقا لهيئة الإذاعة الكندية.

وحصل الحزب الليبرالي في متوسط تحليل استطلاعات الرأي على 34.9%، مقابل 30.1% لحزب المحافظين، بينما حصل الحزب الديموقرطي الجديد على 18.8%، وحزب لكتلة الكيبيكية على 6.8% وحزب الحضر على 6.5%.
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